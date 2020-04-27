أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بتصدر ونحب تاني ليه بهذه الطريقة

حرص الفنان أحمد العوضي، على تهنئة الفنانة ياسمين، عبد العزيز بتصدر مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه" قائمة تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية.
نشر أحمد العوضي، صورة من قائمة التريند على "تويتر" عبر حسابه الرسمي على موقع "الفيسبوك"، وعلق عليها بقلوب.
مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.
وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
يذكر أن حقق الفنان أحمد العوضي، نجاحا كبيرا جدًا بأحدث أعماله "الاختيار" حيث يجسد شخصية الارهابي هشام عشماوي، أمام الفنان أمير كرارة.