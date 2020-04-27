أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بتصدر ونحب تاني ليه بهذه الطريقة

حرص الفنان أحمد العوضي، على تهنئة الفنانة ياسمين، عبد العزيز بتصدر مسلسلها الجديد "

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.





وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.