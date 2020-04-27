مكافحة المخدارت بالقاهرة تكشرعن أنيابها وتضبط ١٣ تاجر مخدرات

فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية ، فقد شنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث حملة خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة أسفرت عن ضبط ١٣ تاجر مخدرات قبل ترويجهم سمومهم.





ففى مدينة بدر تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة ،وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مستقلان سيارة ميكروباص قيادة أحدهما وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 155 جراما، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول) .

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر – سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول).

فيما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول السلام من ضبط (سائق، عامل - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وذلك حال تواجدهما بشارع ترعة الطوارئ الجديد دائرة القسم مستقلان سيارة ملاكى قيادة السائق وملك شقيقه بحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,500كيلو جرام ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام ، فرد روسى عيار 7.62×39مم وطلقتين من ذات العيار، هاتف محمول).

وايضا تمكنت مباحث قسم شرطة ثانى السلام عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة من ضبط ( عاطلين – مقيمين بدائرة القسم) لقيامهما بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس وذلك حال تواجدهما بشقة أحدهما بحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام ، عدد 6 زجاجات أسيتون والمستخدم فى تصنيع مخدر الأستروكس ، ميزان حساس ، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه).

وفى مدينة نصر ، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر - سبق إتهامه فى قضية مخدرات ) وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام، مبلغ مالى) .



كما تم ضبط (عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر – لهما معلومات جنائية مسجلة) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وذلك حال تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 170 جرام ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول).

وايضا القى القبض على (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين ) وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه ، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 215 جرام، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) .

وأخيرا تم ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام - سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا أخرهم قضية مخدرات ) وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 140 جراما ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.