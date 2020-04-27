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فن

"إغلب السقا" الليلة فى مواجهة عمرو سعد على MBC مصر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:28 م
أغلب السقا
أغلب السقا
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محمد نبيل
في رابع حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم، يظهر الفنان عمرو سعد كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في برنامج "إغلب السقا" الذي تعرضه "MBC مصر" الليلة في تمام السابعة مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.

بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
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