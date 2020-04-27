أكواد الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي عبر هذا الرابط.. الآن

وقد تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الاستفسارات من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية، بشأن كيفية أداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.





من جانبها، أكدت الإدارة العامة للتعليم الثانوي والعام بوزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي لجميع المديريات، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أفاد بأنه في هذه الحالة يتم تكليف الموجهين الأوائل بالمديريات التعليمية بإعداد الاختبارات التكميلية للطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في المواد الذين تغيبوا فيها (مادة أو بعض المواد) بأعذار مرضية أو قهرية طبقا لما ورد بالقرارين الوزاريين 273 ، و 274 لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام مادتي 5 و11.





فإذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر، يعقد له امتحان تكميلي (تخلف) في الجزء الذي تمت دراسته خلال خذا الفصل في نهاية العام الدراسي عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني .



