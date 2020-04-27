لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. التعليم : يمكن أداء الامتحان من التابلت أو الكمبيوتر أو الموبايل

ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي :





المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا

القاهرة

الجيزة

الإسكندرية

أسيوط

كفر الشيخ

قنا

الفيوم

دمياط

الإسماعيلية

أسوان

بورسعيد

شمال سيناء

الوادي الجديد

جنوب سيناء





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المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا

الشرقية

الدقهلية

القليوبية

الغربية

المنوفية

البحيرة

المنيا

سوهاج

بني سويف

الأقصر

السويس

البحر الأحمر

مطروح







