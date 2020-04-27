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تعليم

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. التعليم : يمكن أداء الامتحان من التابلت أو الكمبيوتر أو الموبايل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:31 م
امتحانات الصفين الاول
امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، أداء الامتحانات الالكترونية المقرر انطلاقها يوم 29 ابريل 2020 لطلاب اولى ثانوي و 30 ابريل بالنسبة لـ طلاب الصف الثاني الثانوي ،  من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.



ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي :


المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا

القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء


المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا

الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح



الأربعاء 29 أبريل: اللغة العربية
السبت 2 مايو: اللغة الأجنبية الأولى
الاثنين 4 مايو: الأحياء
الأربعاء 6 مايو: الجغرافيا
السبت 9 مايو: اللغة الأجنبية الثانية
الإثنين 11 مايو: الرياضيات
الأربعاء 13 مايو: الفلسفة والمنطق
السبت 16 مايو: الفيزياء 
الإثنين 18 مايو : التاريخ
الأربعاء 20 مايو: الكيمياء


وبالنسبة للفترة الزمنية لإتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم ، فهي من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا وفقا للجدول.



الخميس 30 أبريل: اللغة العربية
الأحد 3 مايو: اللغة الأجنبية الأولى
الثلاثاء 5 مايو: الأحياء والفلسفة
الخميس 7 مايو: اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 10 مايو: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات
الثلاثاء 12 مايو: الفيزياء والتاريخ
الخميس 14 مايو: التطبيقات الرياضية وعلم النفس 
الأحد 17 مايو: الكيمياء والجغرافيا
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