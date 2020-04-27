لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. التعليم : يمكن أداء الامتحان من التابلت أو الكمبيوتر أو الموبايل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، أداء الامتحانات الالكترونية المقرر انطلاقها يوم 29 ابريل 2020 لطلاب اولى ثانوي و 30 ابريل بالنسبة لـ طلاب الصف الثاني الثانوي ، من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.
ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي :
المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا
المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا