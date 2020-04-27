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تعليم

التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:04 ص
غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
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ياســـمين بدوي
"هو في أحسن من التعليم بتاع زمان ؟ " .. مقولة شهيرة يرددها الجدود وكبار السن لأحفادهم في كافة البيوت المصرية ، فجميع القصص و الذكريات تؤكد أن التعليم المصري "القديم" كان من أعظم انظمة التعليم ، الذي ولد من رحمه العظماء والوزراء والعلماء والمشاهير الذين تتشرف بهم مصر الان.

وفي هذا الاطار ، قرر موقع صدى البلد أن يبحث في صندوق الذكريات ، ليتعرف عن قرب على ملامح و شكل الكتب والمناهج المدرسية التي صنعت رموز مصر المشرفة .

وحصل موقع صدى البلد على كتاب اسمه "العلوم والتربية الصحية" ، كان يدرسه التلاميذ في الصف الثالث الابتدائي في أواخر السبيعانت.
وكان اللافت للانتباه على غلاف هذا الكتاب الذي ينشر موقع صدى البلد لقطات منه ، هو طباعة هذا الكتاب في الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية.

وبالبحث والتقصي ، علمنا أن هذا الجهاز تم انشاءه بقرار من الرئيس محمد أنور السادات سنة 1975 ، وكان يتمثل دوره في توفير الكتب الدراسية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والازهر ومدارس التعليم العام.

وكان هذا الكتاب مطبوع بالالوان بشكل كان يحذب الاطفال في هذا الوقت ، وبتصفح الكتاب ، نجد أن التلميذ في هذا الوقت كان يتعرف على أشكال و اسماء الحيوانات ، مع شرح البيئة التي يعيش فيها كل حيوان و انواعه 

كما كان التلميذ يدرس وقتها في هذا الكتاب اهمية البرمائيات للانسان ، وكيفية الحصول على ملح الطعام من ماء البحر ، والامراض التي تنتقل عن طريق الماء .

كما قدم الكتاب لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي رحلة في اعماق التربة ، والكشف عن صلابة الصخور ، وفائدتها ، و فوائد البترول 
التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور
التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور
التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور
التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور
التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور
التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور
التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور
التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور
التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور
التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور
التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور
التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور
التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور
التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور
التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور
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