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تعليم

شاهد.. طالبة أسوانية لزملائها: كفاية اعتراض البحث مش صعب وكله من كتاب المدرسة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:21 م
الطالبة الاسوانية
الطالبة الاسوانية
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ياســـمين بدوي
 وجهت طالبة أسوانية تدعى زهوا ربيع مهلل بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة عزبة المصري الإعدادية بإدارة إدفو التعليمية ، رسالة مصورة بالفيديو للطلاب وأولياء الأمور منتقدى فكرة المشروعات البحثية.

وقالت الطالبة : الوزير لم يطلب من الطلاب شئ مستحيل ، لكنه تصرف طبقا للمعطيات المتاحة امامه للحفاظ على صحتنا في ظل انتشار فيروس كورونا.

وعبرت عن تعجبها من المطالبة بالاكتفاء بنتيجة الترم الاول فقط وتصعيد الطلاب بدون اي تقييمات في الترم الثاني ، حيث قالت : هذا المطلب غير منطقي ، لان المناهج في مصر تراكمية ، ولابد للطالب ان يستكمل دراسة المادة حتى نهايتها حتى يتمكن من الدخول في مناهج الصف الدراسي التالي ، فمثلا في اللغة العربية لا يمكن للطالب ان يفهم الجملة الفعلية والاسمية الا بعد ان يدرس الفرق بين الفعل والاسم ، كما ان الطالب لن يتمكن من فهم جدول الضرب إلا بعد ان يدرس الاعداد والاحاد والعشرات والجمع والقسمة.


وأضافت الطالبة : بلاش انتقادات على الفاضي والمليان ، فالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وفر كل المصادر التعليمية التي يمكن ان تساعد الطلاب في اعداد البحث ، مثل المكتبة الرقمية والقنوات التعليمية وبنك المعرفة ومنصة ادمودو ، وقد تكلف توفير كل هذه المصادر مبالغ باهظة من وزارة التربية والتعليم

وأشارت ، إلى أن كل المشروعات البحثية من داخل المنهج الدراسي وكل المعلومات المطلوبة موجودة في الكتاب المدرسي .

وقالت : ان البحث اشبه بموضوع التعبير ، لا داعي للقلق منه .

وأكدت انه لا داعي للتحجج بعدم توفر الانترنت ، لان الوزارة اكدت انه يمكن عمل البحث بالاستعانة بكتاب المدرسة ، كما انه يمكن تقديم البحث مكتوب إلكترونيا او مكتوب بخط اليد على ورق عادي 

وأخيرًا قالت الطالبة : على كل ولي الامر ان يساعد ابنه و يعلمه كيف يبحث عن المعلومة بدلا من الانشغال بالاعتراض على فكرة الابحاث.

وكان قد نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا بشأن تغيير آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل من "الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي"، مُوضحةً أن معايير المشروعات البحثية لسنوات النقل المعلن عنها مسبقًا كما هي دون أي تغيير، وتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة على الرابط التالي http://moe.gov.eg/Project_topics_2020

وتتمثل معايير المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنوانًا جذابًا للمشروع، فضلًا عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن تستخدم مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة، مع التزام الطالب بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، (علمًا بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر).

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