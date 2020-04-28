بورصة كورونا العالمية.. 1018 إصابة جديدة بألمانيا.. 191 باليابان 15803 في أمريكا.. الصين تتراجع وتركيا تسجل 2131

* مظاهرات بألمانيا ضد القيود المفروضة بسبب كورونا

* 25 حالة وفاة جديدة بالفيروس في اليابان

* الولايات المتحدة تسجل 1303 حالات وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة





يواصل فيروس كورونا الإنتشار في العالم كالنار في الهشيم، حيث أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 163 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، كما كشفت عن تسجيل 1144 إصابة جديدة.



وأعلنت السلطات الألمانية، أمس الإثنين، وفاة 110 حالات بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وقالت السلطات الألمانية إنها سجلت 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتظاهر عشرات الأشخاص، في العاصمة الألمانية برلين احتجاجا على القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وطالب أكثر من ألف متظاهر في برلين باستعادة حريتهم منتقدين "الحبس" الذي يواجهونه جراء إجراءات الإغلاق والحجر المفروضة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

من جانبها أعلنت الشرطة اعتقال نحو 100 شخص بالقرب من ساحة روزا لوكسومبورج.





وبدورها أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن تسجيل 191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و25 وفاة في جميع أنحاء البلاد.





وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1428، والوفيات إلى 389، بينهم 712 إصابة و13 وفاة مرتبطة بسفينة Diamond Princess السياحية.





كما ارتفع عدد الحالات المؤكدة من الفيروس في اليابان في الشهر الماضي، محطمًا الآمال في أن الاستجابة الأولية للحكومة للفيروس نجحت في السيطرة على انتشاره.





وأعلنت اليابان يوم الأحد الماضي عن 199 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة.





ولا تزال اليابان تكافح من أجل عدم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.





كذلك أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 3 من الوافدين.





كما كشفت السلطات الصينية، اليوم، عن عدم تسجيل أي حالات وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.





وألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، إلى احتمال معاقبة الصين بسبب سماحها بانتشار فيروس كورونا حول العالم وما سببه من أضرار.





وقال ترامب في المؤتمر الصحفي مع لجنة العمل المعنية بمكافحة كورونا: "نجري حاليا تحقيقات معمقة في هذا الشأن، ولسنا سعداء من الصين، لأننا نؤمن أنه كان بالأمكان إيقاف الفيروس من مصدره ولذلك نقوم بتحقيقات جادة وقوية وسنحصل على الإجابة وسنعلمكم بالنتيجة".





وأشار ترامب إلى أن العقوبات قد تتمثل في دفع الصين أموالا طائلة وقال: "نتحدث عن أموال أكثر مما تتحدث به ألمانيا، هذا ضرر على نطاق العالم".





وأكد الرئيس الأمريكي إصراره من جديد على إعادة فتح الاقتصاد، وقال إن الأمريكيين يريدون العودة إلى العمل في أسرع وقت".





ومن جانبها أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل الولايات المتحدة 1303 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.





وتخطت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا.





وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، بحسب موقع "وورلد ميتر" 1002963 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 56387 حالة وفاة.





جاء ذلك بعد تسجيل نحو 15803 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل نحو 974 حالة وفاة جديدة.





وجاءت إسبانيا في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات مسجلة 229422 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 23521 وفاة.





وجاءت إيطاليا في المركز الثالثة مسجلة 199414 حالة إصابة فيما سجلت 26977 حالة وفاة بزيادة قدرها 333 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



