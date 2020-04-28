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تعليم

وزير التعليم: مليون و 200 ألف طالب سيخوضون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنازل .. وسنعاقب الغشاشين

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:34 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة انهت كل استعداداتها لعقد الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون هذه الامتحانات الالكترونية ، يصل لمليون و200 ألف طالب على مستوى الجمهوري.

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وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الامتحانات الالكترونية سوف يخوضها طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي من المنازل ، حرصا على سلامتهم في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أن الوزارة قامت بتقسيم محافظات مصر إلى مجموعتين ، بحيث لا يدخل جميع الطلاب على منصة الامتحان في نفس الوقت لتخفيف الاحمال وضمان عدم حدوث أي مشاكل تقنية.

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وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الفترة الزمنية المحددة لكل مجموعة محافظات ،  هي الفترة المتاح أثنائها لطلاب المحافظة الدخول علي منصة الامتحان، مشيرًا إلى أن عداد زمن الامتحان يبدأ منذ بدء فتح صفحة الامتحان امام الطالب.

ووجه وزير التربية والتعليم تحذيرا للطلاب الغشاشين قائلا : أي محاولات للغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا ، ولذلك نرجو عدم التحايل باستخدام ما نمنحه من تسهيلات!

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه يمكن لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، أداء الامتحانات الالكترونية المقرر انطلاقها يوم 29 ابريل 2020 لطلاب اولى ثانوي و 30 ابريل بالنسبة لـ طلاب الصف الثاني الثانوي ،  من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي :


المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا
القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء

 أما المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق غدا الاربعاء امتحانات الصف الاول الثانوي ، بينما تنطلق بعد غد الخميس امتحانات الصف الثاني الثانوي بشكل إلكتروني على منصة الامتحان من المنازل.


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