لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. شرح كامل لطريقة التعامل مع منصة الامتحان بدون مشاكل

كيف يمكن للطالب الدخول على منصة الامتحان؟

كيف يمكن للطالب الدخول على منصة الامتحان؟

يمكن استخدام التابلت أو أي موبايل أو كمبيوتر متصل بالإنترنت سواء عبر الواي فاي أو شريحة أي شركة محمول.



