وزير التعليم : طلاب أولى ثانوي سيدخلون امتحانات نهاية العام بأكواد جديدة





وقال وزير التربية والتعليم إنه تم تغيير جميع الاكواد لان الطلاب سيدخلون امتحانات جديدة.



لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، أداء الامتحانات الالكترونية المقرر انطلاقها يوم 29 ابريل 2020 لطلاب اولى ثانوي و 30 ابريل بالنسبة لـ طلاب الصف الثاني الثانوي ، من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكنالمقرر انطلاقها يوم 29 ابريل 2020 لطلاب اولى ثانوي و 30 ابريل بالنسبة



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وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلا ل الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.





ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي :

المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا القاهرة الجيزة الإسكندرية أسيوط كفر الشيخ قنا الفيوم دمياط الإسماعيلية أسوان بورسعيد شمال سيناء الوادي الجديد جنوب سيناء

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المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا الشرقية الدقهلية القليوبية الغربية المنوفية البحيرة المنيا سوهاج بني سويف الأقصر السويس البحر الأحمر مطروح

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الاكواد التي استخدمها طلاب الصف الاول الثانوي في الامتحانات التجريبية الماضية ، لن تكون هي نفس الاكواد الخاصة بـ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها غدا الاربعاء.