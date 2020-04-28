وزير التعليم : طلاب أولى ثانوي سيدخلون امتحانات نهاية العام بأكواد جديدة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الاكواد التي استخدمها طلاب الصف الاول الثانوي في الامتحانات التجريبية الماضية ، لن تكون هي نفس الاكواد الخاصة بـ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها غدا الاربعاء.
وقال وزير التربية والتعليم إنه تم تغيير جميع الاكواد لان الطلاب سيدخلون امتحانات جديدة.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، أداء الامتحانات الالكترونية المقرر انطلاقها يوم 29 ابريل 2020 لطلاب اولى ثانوي و 30 ابريل بالنسبة لـ طلاب الصف الثاني الثانوي ، من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.