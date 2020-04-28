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فن

بسبب كورونا .. قرارات أحمد الفيشاوى وندى الكامل فى الحجر المنزلى

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:49 م
أحمد الفيشاوى وندى
أحمد الفيشاوى وندى الكامل
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن بعض الكواليس الخاصة بفترة الحجر المنزلي والذى يقضيه مع زوجته ندى الكامل وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الفيشاوى فى تصريحات عبر إذاعة إنرجي : أنه استغل فترة الحجر في تنظيم جوائز والده في المنزل، كما سعاده الحجر على التعرف بشكل اكبر على زوجته ندى الكامل والجلوس معها اكبر وقت ممكن. 

وقد انتهى أحمد الفيشاوى من تصوير فيلم "الحارث" وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي. واستغرقت المشاهد الأخيرة يوما كاملا وتضمن لقطات أكشن قامت بها أسماء جلال التي تشارك في الفيلم.

الفيلم من إنتاج شركة سكوب للانتاج الفني والسينمائي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين مثل على الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول.

"الحارث" ينتمي لنوعية الأثارة والتشويق، وتم تصويره في سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى، ودخل الفيلم حاليا مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه تجاريا بعد إنتهاء أزمة كورونا.
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