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توك شو

راجي عامر يواجه سلبيات المواقع الاجتماعية عبر برنامج «صفحة فيسبوك»

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:27 ص
راجي عامر
راجي عامر
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قسم التوك شو
يواصل راجي عامر، الكاتب الصحفي وخبير وسائل التواصل الاجتماعي، استكمال حلقات برنامجه «صفحة فيسبوك»، المذاع يومي السبت والأربعاء طوال شهر رمضان في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً على إذاعة الشباب والرياضة.

وكانت الحلقة الأولى من البرنامج قد عرضت أهم الإحصائيات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر وحول العالم للتأكيد على مدى أهمية المواقع الاجتماعية وتأثيرها في الشعوب المختلفة.

ومن المقرر أن تتناول حلقة اليوم الأربعاء قصص مشاهير تحولت حياتهم من الفشل إلى النجاح بعد تجاهلهم لمحاولات إحباطهم من جانب الآخرين وتؤكد الحلقة على خطورة استخدام البعض لوسائل التواصل الاجتماعي في نشر الإحباط وترسيخ اليأس وتحويل الفشل إلى "موضة" يمكن تقبلها والتعايش معها مع التأكيد على ضرورة التركيز على جوانب إيجابية عديدة تسمح بها المواقع الإجتماعية.
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