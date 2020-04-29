راجي عامر يواجه سلبيات المواقع الاجتماعية عبر برنامج «صفحة فيسبوك»

يواصل راجي عامر، الكاتب الصحفي وخبير وسائل التواصل الاجتماعي، استكمال حلقات برنامجه «صفحة فيسبوك»، المذاع يومي السبت والأربعاء طوال شهر رمضان في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً على إذاعة الشباب والرياضة.





وكانت الحلقة الأولى من البرنامج قد عرضت أهم الإحصائيات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر وحول العالم للتأكيد على مدى أهمية المواقع الاجتماعية وتأثيرها في الشعوب المختلفة.



