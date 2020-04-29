التعليم العالي والبحث العلمي تعلن: معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار افتراضيا أكتوبر المقبل.. وتوقعات بانخفاض تكلفة المعرض هذا العام بنسبة 50%

مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية: نتوقع انخفاض تكلفة المعرض هذا العام بنسبة 50%

البحث العلمي: المعرض قبلة للمبتكرين والمخترعين فى مصر والمنطقة

صقر: المعرض سيساعد على التحول الرقمى وإتاحة الفرصة لكل المبتكرين والمخترعين من كل أنحاء العالم لعرض ابتكاراتهم









عملت وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي علي عدم توقف فعالياتها الهامة بسبب أزمة كورونا المستجد، حيث حرصت علي توفيرها افتراضيا ، وكان من أهم هذه الفعاليات معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار الذي سيقام افتراضيا اكتوبر المقبل.









أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أنه فى إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية الممكنة للحفاظ على صحة المصريين ومجابهة فيروس كورونا المستجد، فإن معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى أكتوبر من كل عام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية سيتم تنظيمه افتراضيا فى أكتوبر المقبل.









وأضاف الوزير أن جائحة كورونا عجلت من عملية التحول الرقمى والتعليم عن بعد التى تتبناها الوزارة، وأن تنظيم معرضا دوليا ضخما للابتكار بحجم معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار افتراضيا هو تحد كبير، ونثق فى قدرات الأكاديمية وسنوفر لها كل الدعم اللازم لتنظيم المعرض بشكل رائع خاصة وأنه سيكون المعرض الدولى الأول للابتكار الذى سينظم افتراضيا على مستوى العالم بعد جائحة كورونا.









ومن جانبه أوضح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أن إدارة الأكاديمية درست الموضوع من كل الجوانب واستمعت الى خبراء فى المجال من مصر ومن الهند، خاصة أن تنظيم معرض ضخم تفاعلى للابتكار يعرض آلاف الابتكارات والاختراعات من مصر والعالم، ويتم على هامشه تنظيم العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية واللقاءات التسويقية ومحاضرات لكبار الخبراء فى مجال إدارة الابتكار والتسويق التكنولوجى والملكية الفكرية والثقافة العلمية، بالاضافة الى عشرات من لجان التقييم تتجول المعرض للتقييم الفنى والاقتصادى وتناقش المبتكرين لكل الابتكارات المعروضة، واختيار أفضلها للفوز بجوائز المعرض والتى تتجاوز مليون جنيه مصرى، هى عملية تقنية ليست بالسهلة وتحتاج الى مجهود كبير وفريق عمل مؤهل ولا يمكن مقارنته بأكبر المؤتمرات العلمية الافتراضية التى عقدت على مستوى العالم فى الآونة الأخيرة.









وأضاف صقر أن معرض القاهرة الدولى للابتكار والذى تنظمه الأكاديمية سنويا منذ عام 2014 أصبح قبلة للمبتكرين والمخترعين فى مصر والمنطقة، وأصبح على قائمة المعارض الدولية، وفي ظل مستجدات جائحة كورونا ورغبة منا فى التحول الرقمى وإتاحة الفرصة لكل المبتكرين والمخترعين من كل أنحاء العالم لعرض ابتكاراتهم فى أكبر سوق اقليمى للابتكار بتكلفة زهيدة، رأت الأكاديمية ضرورة تنفيذ المعرض افتراضيا.









والمعرض فى حد ذاته ليس هدفًا وإنما أحد الآليات التنفيذية التى تتبناها الأكاديمية للتنقيب عن الابتكارات التى يمكن أن تتبناها وتحتضنها حتى تصل إلى منتج نهائى صنع فى مصر، وهو أيضًا آلية للتسويق التكنولوجى بالتعاون مع بنك الابتكار المصرى وشركة الأكاديمية للتسويق التكنولوجى التابعين للأكاديمية.









ومن جانبه صرح الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية أنه تكليف صعب ونتمنى أن نكون عند حسن الظن، حيث نفذ معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار العام الماضى فى مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 الاف متر مربع ووصل إجمالي عدد المعروضات أكثر من 1500 ابتكار وتم منح عدد 125 جائزة، وزار المعرض 8000 زائر، وتم رفض الاف من طلبات المبتكرين للمشاركة فى المعرض نظرا لعدم وجود مساحات والتكلفة الاقتصادية، وهذا العام سيكون هناك فرصة لكل مبتكر ومخترع من داخل مصر ومن أى مكان فى العالم للمشاركة فى المعرض من منزله، ونتوقع أن تقل تكلفة تنظيم المعرض هذا العام بنسبة 50% عن العام الماضى مع إتاحة فرص للمشاركة ضعف العام الماضى، وسيساهم تنظيم المعرض افتراضيا فى دعم وتكوين شركات تكنولوجية مصرية متخصصة فى مجال تنظيم المعارض الافتراضية، وهى جزء من وظائف المستقبل.