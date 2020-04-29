وزير التعليم يضبط طلابا يعقدون اتفاقية غش عبر فيسبوك .. تفاصيل

و على الفور نشر وزير التربية والتعليم صورة للمحادثة التي يتفق فيها الطلاب على الغش من على جروب "جمهورية تانية ثانوي" ، وكتب رسالة واضحة و صريحة بجوار هذه الصورة : استعدوا لامتحان الدور الثاني!!

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لاحظ على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قيام بعض الطلاب بالتحاور حول كيفية الغش في الامتحانات الالكترونية التي من المقرر ان تبدأ في التاسعة من صباح اليوم لطلاب الصف الاول الثانوي من المنازل (في رمضان)!!!





وقال وزير التربية والتعليم : من المهم أن نقول إن عقد الامتحانات الالكترونية تتم في المنزل وبلا رقابة ، ويفترض ان يكون الطالب حريصا علي أن يتعلم ، وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقي علي نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول الي الصف الثاني عشر.





وأضاف وزير التربية والتعليم : من يختار أن يكتب اسمه علي إجابات ليست إجاباته ، وان يرتضي نجاحًا ليس من حقه ، ومن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي ، فهذا قراره وهو الخاسر الاول والخاسر الاكبر في نفس الوقت.





واكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نحن نقدم أقصي ما نستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم ، ولكن علي البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم ، ونلجأ لمساعدة الاخرين ، ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟





وأضاف وزير التربية والتعليم : أي محاولات للغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا ولذلك نرجو عدم التحايل باستخدام ما نمنحه من تسهيلات!



