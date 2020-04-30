حملة "معًا ضد كورونا" بأسوان تواصل أعمالها فى تعقيم وتطهير المناطق المختلفة

تستكمل مختلف الأجهزة التنفيذية بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية والمجتمعية لتحقيق المواجهة الكاملة والسيطرة الشاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد .





وفى هذا الإطار واصلت مبادرة "معًا ضد الكورونا" بأسوان أعمالها بتطهير وتعقيم منطقة الناصرية وجزيرة هيسا لمنع تفشى المرض، وحماية صحة المواطنين ووقايتهم من الإصابة بالمرض .





وشملت أعمال التطهير التي قام بها فريق الحملة للمنازل المجاورة لها بشكل عام ، كما قامت الحملة بتوزيع الكمامات والقفازات الطبية لتوزيع على المواطنين المجاروين لمكان ظهور الحالات الإيجابية.





وتم أيضًا عمل توعية للمواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع الأشخاص المشتبه فى إصابتهم بالفيروس من المخالطين للحالة، بجانب التشديد على أهمية التباعد الاجتماعى.





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وفى نفس السياق قامت مجموعة الحملة بمركز إدفو بتطهير المنازل بقرية كلح الجبل بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو باستخدام سيارات الرش والمواد المطهرة .







وبالتوازى مع ذلك تأتى من ضمن أنشطة الحملة تنظيم التجمعات فى فترة الأزمة وخصوصًا فى مكاتب البريد والسنترالات والبنوك حيث قام مسئولو العمل الميدانى بالحملة بزيارة مكتب بريد منطقة السد العالى غرب بمنطقة صحارى للإطمئنان على تنظيم حركة الدخول ومراعاة قواعد وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.



