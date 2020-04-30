تعليم بورسعيد: لا شكاوى أو استفسارات تخص امتحان الصف الثانى الثانوى من التابلت

أعلن الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لمتابعة امتحانات الفصل الثانى من العام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ لصفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة والتى انطلقت إلكترونيا أمس من المنزل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد حسب التعليمات الوزارية.
وأكد باهى أن اليوم قد أدى ٤٨٧٤ طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادة اللغة العربية من أجهزتهم والذى بدأ فى تمام التاسعة صباحا واستمر حتى الثانية عشر ظهرا من أجهزة التابلت بينما لم يسجل الدخول على المنصة ١٧ طالبا، حيث إن بورسعيد من محافظات الفترة الأولى للدخول على منصة الامتحان الوزارية.
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وأشار وكيل الوزارة الى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أى شكاوى أو استفسارات بشأن الدخول على منصة الامتحانات، مشيرا إلى أنه يتم متابعة أداء الطلاب بشكل دقيق ويتم رصد وحل أية مشكلات أو عوائق تمنعهم من الدخول على المنصة وذلك من خلال التواجد الفنى لمركز التطوير التكنولوجى وأخصائى التطوير التكنولوجى.
جدير بالذكر أن ٤٧٣٧ طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى قد أدوا امتحان اللغة العربية أمس بينما لم يسجل منهم ١٧ طالبا الدخول على المنصة، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى ٢٠ مايو القادم بنفس المنظومة الإلكترونية ومن داخل المنازل أيضا حفاظا على صحة الطلاب وللحد من انتشاء فيروس كورونا المستجد.