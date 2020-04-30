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تعليم

وزير التعليم ينشر فيديو عن كيفية التعامل مع الأطفال في زمن كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:13 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يكشف كيفية التعامل مع نفسية الأطفال في زمن جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد وظروف الحظر | Children Assurance


وأوضح وزير التربية والتعليم أن الفيديو الذي ينشره، هو عباهرة عن عمل مشترك بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.



وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه رسالة جديدة لجميع أولياء أمور طلاب المدارس في مصر بمناسبة حظر التجول المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا.



وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "القعدة في البيت فرصة مش بتتكرر كتير في وسط زحمة الحياة اليومية، إننا نقرب من أولادنا وعيلتنا.. بإيدينا نخلي الأيام دي ذكرى حلوة عند أولادنا بحبنا واهتمامنا وأفكارنا المختلفة لتقضية الوقت معاهم!".


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