أهالى الهرم يشكون من تراكم أكوام القمامة

أرسل القارئ بهاء سعيد من سكان شارع عز الدين عمر بمنطقة العروبة بحي الهرم بمحافظة الجيزة، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من تحول قطعة أرض بالشارع لمقلب قمامة مما أدى إلى انتشار الرائحة الكريهة بالمنطقة والحشرات.
وقال سعيد في شكواه: نحن سكان امتداد شارع عز الدين عمرو نشكو من تحول قطعة أرض فضاء إلي مقلب لتجميع القمامة مما أدى إلى انتشار الرائحة الكريهة بالمنطقة والحشرات الضارة.
وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بأهالي المنطقة وللتواصل مع مقدم الشكوى: 01229001181
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