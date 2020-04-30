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بين الناس

أهالى الهرم يشكون من تراكم أكوام القمامة

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:02 م
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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احمد قطب
أرسل القارئ بهاء سعيد من سكان شارع عز الدين عمر بمنطقة العروبة بحي الهرم  بمحافظة الجيزة، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد  متضررا من  تحول قطعة أرض بالشارع لمقلب قمامة مما أدى إلى انتشار الرائحة الكريهة بالمنطقة والحشرات.

وقال سعيد في شكواه: نحن سكان امتداد شارع عز الدين عمرو نشكو من تحول قطعة أرض فضاء إلي مقلب لتجميع القمامة مما أدى إلى انتشار الرائحة الكريهة بالمنطقة والحشرات الضارة.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بأهالي المنطقة وللتواصل مع مقدم الشكوى: 01229001181

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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