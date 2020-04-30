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ديني

كيف خانت امرأة لوط زوجها؟.. علي جمعة يجيب

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:28 م
كيف خانت امرأة لوط
كيف خانت امرأة لوط زوجها.. علي جمعة يجيب
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن سيدنا لوط كان عمه سيدنا ابراهيم الذى عاصره فى زمنه، مؤكدا أن ابراهيم أبو الأنبياء بما فيهم سيدنا لوط.

وأوضح جمعة، خلال برنامج " مصر أرض الأنبياء" على الفضائية الأولى، أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين فخانتاهما، مشددًا على أن الخيانة هنا ليس مقصودا بها الخيانة الزوجية فزوجات الأنبياء منزهات عن هذا، ولكنهما خالفتاهما فيما يدعون إليه، مضيفا أن الكفر بالله أخف من الزنا؛ لكون المسائل العقدية لزوجة النبي لا تقدح في فطنة النبي، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن زوجات الانبياء منزهات عن الانحراف وهذا باتفاق العلماء.

 وأضاف أن سبب أخذ امرأة لوط لنفس عقاب قومه رغم أنها سيدة، للتربية، مستدلًا على ذلك بقول الله تعالى: " إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا"، وامرأة لوط كانت من هؤلاء القوم وترى أن ما يقومون به لا شيء فيه.


وأشار جمعة، إلى أن قوم لوط أتوا بفاحشة لم يسبقهم بها أحدا من العالمين، وهي أن يأتوا الرجال شهوة من دون النساء، وجميع الأديان الإبراهيمية وغيرها ترفض هذا الكلام، موضحًا أن حقوق الإنسان في الشريعة هي مقاصد الدين بحفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان والملك، وأنزل الله غضبه على قوم لوط عن طريقه ملائكته، وحولوا المنطقة التي يقيمون بها للبحر الميت حاليًا.


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