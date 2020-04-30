كيف خانت امرأة لوط زوجها؟.. علي جمعة يجيب

كانتا تحت عبدين صالحين فخانتاهما، مشددًا على أن الخيانة هنا ليس مقصودا بها الخيانة الزوجية فزوجات الأنبياء منزهات عن هذا، ولكنهما خالفتاهما فيما يدعون إليه، مضيفا أن الكفر بالله أخف من الزنا؛ لكون المسائل العقدية لزوجة النبي لا تقدح في فطنة النبي، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن زوجات الانبياء منزهات عن الانحراف وهذا باتفاق العلماء.

وأوضح جمعة، خلال برنامج " مصر أرض الأنبياء" على الفضائية الأولى، أن امرأة نوح وامرأة لوط