AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منافس الأهلي.. الوداد المغربي مهدد بفقدان 9 لاعبين بينهم هدف الزمالك.. تفاصيل

السبت 02/مايو/2020 - 05:14 ص
الأهلي و الوداد
الأهلي و الوداد المغربي
Advertisements
محمد رشاد
كشفت تقارير مغربية أن نادي الوداد الرياضي المغربي مهدد بفقدان 9 لاعبين من الفريق الأول، بسبب انتهاء عقودهم، وبالتالي تعرض النادي لخسارة مالية ضخمة.

الوداد سيلاقي الأهلي في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كوورنا المستجد.

ووفقًا لجريدة "الأخبار المغربية" فإن اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء بشكل رسمي هم صلاح الدين السعيدي، إسماعيل الحداد، وليد الكرتي، أمين تيغزوي، إبراهيم النقاش ومحمد الناهيري.

وتابع: "ومن حق اللاعبين المذكورين التعاقد مع أندية أخرى، وهذا الأمر سيحرم الوداد من الاستفادة المالية من بيعهم".

وواصل: "الوداد سيفقد ما يقارب 48 مليون جنيه، بعد رحيل لاعبيه بدون مقابل، خاصة إذا تعلق الأمر بنجمي الفريق وليد الكرتي وإسماعيل الحداد، لأن هذه قيمتهما التسويقية".

وكانت تقارير مغربية أشارت إلى رغبة الزمالك في ضم وليد الكرتي إلى صفوفه. طالع التفاصيل من هنا.

وأكمل: "النادي المغربي مهدد أيضًا بفقدان أبرز عناصره، وهم المدافع الإيفواري الشيخ إبراهيم كومارا وزهير المترجي وعبد اللطيف نصير، وهي العناصر التي ستنتهي عقودها مع الوداد نهاية سنة 2021".

وأوضح: "لكن بإمكانهم الالتحاق بأي فرق يريدوها وتوقيع عقود مبدئية بنهاية العام الجاري".

وأكد: "إدارة الوداد ستكون أمام خيارات صعبة من أجل محاولة إقناع عدد من النجوم بالبقاء مع النادي خلال المرحلة المقبلة".

واستكمل: "خصوصًا أن هؤلاء اللاعبين تلقوا عروضا كبيرة من طرف أندية خليجية وعربية وأيضا أوروبية".

وأشارت التقارير إلى أن رحيل نجوم الوداد ضربة موجعة للفريق ومدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو، والذي يسعى إلى تحقيق إنجازات مع الفريق الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار النادي الأهلي.. أول خطوة لـ ضم أحمد حجازي.. وإعلان موقف وليد أزارو

صحيفة مغربية: مرتضى منصور معجب بلاعب الوداد ويرغب بضمه للزمالك

اخبار الزمالك.. مصير احتراف مصطفى محمد.. اقتراب نجم الوداد.. والرجاء يرفض طلبا بشأن حميد احداد

صحيفة مغربية: وليد أزارو قنطرة لاعب الوداد للانضمام إلى الأهلي

أخبار الرياضة.. سر فشل انضمام أحمد فتحي إلى الزمالك.. حرب الصفقات تشتعل بين الأهلي وبيراميدز.. تأجيل كأس العالم للأندية 2021

المغربي أشرف داري مدافعًا جديدًا على بعد خطوة من الزمالك

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: الرئيس السيسي كلف باستئناف قوائم انتظار الحالات الحرجة

أخطاء وفيديوهات تفضح فبركة مقالب رامز جلال

فيديوجراف| لماذا أوقفت الكويت مسلسل أم هارون بطولة حياة الفهد

قرار جديد من وزيرة الصحة بعد زيادة أعداد مصابي كورونا.. فيديو

الإجراءات غير الصحيحة.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيادة أعداد مصابي كورونا.. فيديو

الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع بسبب كورونا فى 4 دول عربية

AdvertisementS

مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

شوبير يكشف وجهة رمضان صبحي القادمة

أخبار الرياضة السعودية ..اقتراح مثير يطالب الهلال بالتنازل عن صدارة الدوري لإنقاذ الموسم ..السد القطري يسعى لخطف أمرابط لاعب النصر

شوبير يكشف موقف الدولة من عودة الدوري المصري..فيديو

منافس الأهلي.. الوداد المغربي مهدد بفقدان 9 لاعبين بينهم هدف الزمالك.. تفاصيل

أخبار الأهلي اليوم ..عقبة التتويج بالدوري ..الخطيب يبحث مصادر تمويل صفقة رمضان صبحي ..الأحمر يتفوق على ريال مدريد وليفربول

تنازل الهلال عن صدارة الدوري ينقذ الموسم.. اقتراح مثير من النصر السعودي

أديبايور: محمد صلاح وساديو ماني لا يستحقان الفوز بالكرة الذهبية الإفريقية

هشام حنفي: رشحت مصطفى محمد للأهلي قبل انضمامه للزمالك..فيديو

ساديو ماني عن محمد صلاح: ينتصر في مصارعة الذراعين.. وشعره ليس مثيرا للاهتمام

هشام حنفي: 3 ناشئين قادرون على تعويض غياب فتحي في الأهلي..فيديو

فايز العريبي: اتفقت مع 12 ناديا على إلغاء الدوري المصري لهذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناسب ملابسك.. اصنع كمامة أنيقة في 7 خطوات بسيطة

دراسة تكشف صلة قرابة بين أصحاب العيون الزرقاء

أكبر سماعات AirPods.. امرأة تصاب بصدمة بعد شرائها اونلاين