منافس الأهلي.. الوداد المغربي مهدد بفقدان 9 لاعبين بينهم هدف الزمالك.. تفاصيل

كشفت تقارير مغربية أن نادي الوداد الرياضي المغربي مهدد بفقدان 9 لاعبين من الفريق الأول، بسبب انتهاء عقودهم، وبالتالي تعرض النادي لخسارة مالية ضخمة.





الوداد سيلاقي الأهلي في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كوورنا المستجد.





ووفقًا لجريدة "الأخبار المغربية" فإن اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء بشكل رسمي هم صلاح الدين السعيدي، إسماعيل الحداد، وليد الكرتي، أمين تيغزوي، إبراهيم النقاش ومحمد الناهيري.





وتابع: "ومن حق اللاعبين المذكورين التعاقد مع أندية أخرى، وهذا الأمر سيحرم الوداد من الاستفادة المالية من بيعهم".





وواصل: "الوداد سيفقد ما يقارب 48 مليون جنيه، بعد رحيل لاعبيه بدون مقابل، خاصة إذا تعلق الأمر بنجمي الفريق وليد الكرتي وإسماعيل الحداد، لأن هذه قيمتهما التسويقية".





وكانت تقارير مغربية أشارت إلى رغبة الزمالك في ضم وليد الكرتي إلى صفوفه. طالع التفاصيل من هنا.





وأكمل: "النادي المغربي مهدد أيضًا بفقدان أبرز عناصره، وهم المدافع الإيفواري الشيخ إبراهيم كومارا وزهير المترجي وعبد اللطيف نصير، وهي العناصر التي ستنتهي عقودها مع الوداد نهاية سنة 2021".





وأوضح: "لكن بإمكانهم الالتحاق بأي فرق يريدوها وتوقيع عقود مبدئية بنهاية العام الجاري".





وأكد: "إدارة الوداد ستكون أمام خيارات صعبة من أجل محاولة إقناع عدد من النجوم بالبقاء مع النادي خلال المرحلة المقبلة".





واستكمل: "خصوصًا أن هؤلاء اللاعبين تلقوا عروضا كبيرة من طرف أندية خليجية وعربية وأيضا أوروبية".





وأشارت التقارير إلى أن رحيل نجوم الوداد ضربة موجعة للفريق ومدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو، والذي يسعى إلى تحقيق إنجازات مع الفريق الحالي.