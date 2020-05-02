المغرب مرشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف تقرير صحفي مغربي إقامة نهائي دورى ابطال افريقيا الحالي علي ملعب محمد الخامس بالاعاصمة المغربية الدار البيضاء .





وفي تقرير نشرته صحيفة المنتخب المغربية فإن الاتحاد الافريقي لكرة القدم ليس متحمسا لإقامة نهائي دورى الابطال في الكاميرون علي خلفية انتشار فيروس كورونا في الدولة بجانب تزايد الاعداد بشكل كبير مما لا ينذر بإنهاء الازمة والسيطرة عليها قبل الموعد المحدد .





وأضافت الصحيفة : ان ملعب أماهور برواندا الاقرب لإستضافة نهائي البطولة ودخل معه ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء حال تأهل فريقي الوداد المغربي ومواطنة الرجاء البيضاوى الى نهائي البطولة بعد موافقة الثنائي .





وكان الكاف أعلن في شهر مارس الماضي فوز الكاميرون استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019- 2020، بعد منافسة مع تونس والمغرب الا ان انتشار الوباء العالمي غير حميع الخطط لدي القارة السمراء .









وأضاف الموقع، أن اختيار الكاف لـ رواندا جاء بسبب، أنها أقل الدول الأفريقية معاناة من فيروس كورونا.





ويتواجد الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، الأهلي والزمالك من مصر، والوداد والرجاء من المغرب.