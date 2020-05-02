3 طرق لمواجهة الفيروس.. وزارة الصحة تكشف تفاصيل علاج مصابي كورونا

منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، تعمل الأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة، على قدم وساق، لإيجاد علاج للفيروس، وحتى الآن ظهرت 3 طرق لعلاج مصابي كورونا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أولها برتوكول العلاج المحدث، وثانيها باستخراج بلازما المتعافين، وثالثها علاج ريمديسفير الأمريكي الجديد، الذي تمت عملية حجزه، وتنتجه شركة «جلعاد» الأمريكية.





وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، استخدام بروتوكول علاج محدث، لعلاج فيروس كورونا المستجد.





وأضافت الوزيرة، أن بروتوكول العلاج مكون من مجموعة أدوية لخفض الحرارة، ومضادات حيوية للقضاء على الفيروسات، وأدوية مسكنات، بالإضافة إلى استخدام أجهزة التنفس الصناعي.





- استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا:

وأشارت الوزيرة الصحة، إلى بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة.





وكشفت زايد، عن البدء في استخلاص بلازما من 6 مرضى متعافين من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم إجراء التحاليل الخاصة بمأمونية البلازما بعد استخلاصها، بالإضافة إلى إجراء قياس لمستوى الأجسام المضادة بالبلازما، لافتة إلى أن النتائج أثبتت صلاحية استخدام البلازما من 3 من أصل 6 متعافين.





وأضافت أنه تم البدء في حقن أول مريض مصاب بفيروس كورونا بالبلازما المستخلصة من المرضى المتعافين، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة استكمال الحقن بالبلازما لمرضى آخرين طبقا لاشتراطات البروتوكول البحثي فى هذا الشأن، وسيتم الإعلان عن النتائج أولا بأول.





- عقار ريمديسفير:

وكشفت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، عن حجز مصر لعقار ريمديسفير الأمريكي الجديد، الذي أنتجته شركة «جلعاد»، وذلك قبل ستة أسابيع من الآن، عن طريق منظمة الصحة العالمية.





وأضافت وزيرة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية، سوف تقوم بسداد قيمة أول دفعة من عقار ريمديسفير الجديد.





وعن فعالية ريمديسفير في علاج مرضى فيروس كورونا، يقول الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بولاية نيوجيرسي، إن عقار ريمديسفير يساهم في تقليل مدة العلاج للمصابين من 15 يوما إلى 11 يومًا، كما يقلل نسب الوفاة للمرضى الذين خضعوا للعلاج به من نسبة 12% إلى 8%.





وأضاف أن ريمديسفير ليس العقار المعجزة أو الناجع لـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إذا ما قورن بالنتائج والأرقام، موضحا: «العقار يسرع من شفاء مرضى مصابي الكورونا بنسبة 30%».



