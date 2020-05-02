تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في ميت غمر

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي مدير الإدارة الصحية بميت غمر بمحافظة الدقهلية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى اليوم السبت عن تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بنطاق المركز .





مضيفا أنه بذلك يصبح عدد الإصابات الإيجابية لفيروس كورونا في مركز ومدينة ميت غمر 17 حالة. وأكد مدير الادارة أن الاولى لرجل يبلغ من العمر ٣٥ عاما ، مقيم عزبة الجنينه بدقادوس والحالة الثانيه لرجل يبلغ من العمر ٦٥ عاما ، ومقيم بدنديط وتم تحويل الحالتين مساء اليوم إلى مستشفى الحجر الصحي.





واعلن مدير الادارة ايضا سلبية وسلامة التحاليل الخاصه بحالتي الإشتباه القادمه من اتميده وبشالوش خلال الساعات الماضيه مناشدا أبناء ميت غمر من جميع الفئات المساعدة وتطبيق القواعد الإحترازية والبعد الاجتماعي قدر الإمكان، والمشاركة في رش وتطهير القرى مرات أخرى للمساعده في السيطره والتغلب على هذا الوباء.



