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مرأة

نتيجة من أول جلسة.. تعرف على السن المناسب ومزايا الهايفو للبشرة

السبت 02/مايو/2020 - 10:44 م
نهى هجرس
صرح الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أن جهاز الهايفو يعد من الأجهزة الطبية عالية الدقة، حيث يقوم بإرسال موجات فوق صوتية تعمل على تسخين طبقات الجلد العميقة وهو ما ينتج عنه النتائج التجميلية التي ترغب فيها المريضة.

مما يقوم بإعادة نضارة البشرة من جديد بشكل فوري ومختلف وسريع دون الحاجة إلى قضاء فترة فى المنزل، لأنه يتم بشكل غير جراحي، ولا تتأثر البشرة بأى شكل.

وأكد الدكتور أحمد الشريف، أن جهاز الهايفو يعد تقنية ملائمة لشد ونحت الوجه بدون جراحة مع الأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن 30 عاما وتقل أعمارهم عن 60 سنة، ويعد مناسب أيضًا للأشخاص الذين لا يعانون من ترهلات شديدة بالجلد أو بسيط جدا يمكن علاجة، وينطبق الأمر نفسه على الدهون.

وذلك مع مراعاة أن يكون هؤلاء الأشخاص بصحة جيدة ،ولا يعانون من أي التهابات أو جروح أو وتقرحات بالجلد، ولا يعانون من أي أمراض خطيرة متعلقة  بالدم مثل سيولة الدم أو التخثر.

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ويحتوى الهايفو على ميزة سريعة فهو يعمل على شد الوجه، وظهور النتائج فى الحال، ويحدث تحسن بعد الجلسة الأولى بنسبة 60% تقريبا، ويزداد التحسن تدريجيا مع زيادة تحفيز الكولاجين لتصل إلى النتيجة النهائية خلال ثلاثة شهور، وفي كثير من الأحيان يتم الاكتفاء بجلسة هايفو واحدة، إلا في الحالات المعقدة التي قد تحتاج إلى جلسة أخرى.

وأشار الدكتور أحمد الشريف، إلى أنه على الرغم من سرعة ظهور نتائج الهايفو، إلا أن هذه النتائج تختلف من شخص لآخر بناء على العديد من العوامل أهمها حالة الشخص نفسه وحجم ودرجة الترهل الموجودة لديه، وكذلك نوع جهاز الهايفو المستخدم وعدد النقاط الموزعة على الجلد ونسبة توقع الشخص للنتيجة.

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