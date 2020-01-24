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مرأة

الهايفو.. أفضل طرق لـ شد الجلد وتحفيز الكولاجين بالبشرة

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أكدت الدكتورة رشا حماد، استشاري تجميل وجلدية الليزر، أن "الهايفو"، إجراء غير جراحى تستخدم فيه موجات الألترا ساوند عالية التركيز التي توجه إلى طبقات الجلد المختلفة الطبقة العميقة والمتوسطة والسطحية وهو مايؤدى إلى شد الجلد وإلى تحفيز الكولاجين وبالتالي استعادة الجلد مرونته مرة أخرى ليصبح كما كان من قبل حيوى ويعود لنضارته".

مميزات الهايفو :
1- جلد مشدود وأكثر مرونة.
2- التخلص من التجاعيد العميقة.
3 -الإبطاء من ظهور علامات الشيخوخة على الوجه والرقبة.
4 -رفع وشد الخدود.
5 -التحسين من نضارة البشرة والشكل العام للوجه.
٦- علاج ترهلات الرقبة.
٧-تحديد خط الفك.
٨- علاج الدبل تشين ورفع االحاجب وعلاج التجاعيد في منطقة حول العين.
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