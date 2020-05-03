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رياضة

كارتيرون يطلب تقريرا طبيا لكل لاعب بالزمالك

الأحد 03/مايو/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة من الجهاز الطبي للنادي الأبيض، إعداد ملف طبي لكل لاعب على حدة خلال الفترة الحالية.


وأشار المصدر الى ان المدير الفني طلب مع الجهاز الطبي للزمالك أن يتضمن الملف الحالة البدنية للاعبين وأوزانهم.


يأتي هذا للتعرف على حالة كل لاعب ومدى احتياجه لزيادة المعدل البدني من عدمه.


الجدير بالذكر ان الفرنسي باتريس كارتيرون ألزم لاعبي الزمالك بخوض تدريبات منزلية خلال فترة التوقف،  للحفاظ على لياقتهم البدنية وتجنب زيادة أوزانهم والاستعداد قدر الإمكان تحسبًا لعودة النشاط في أي وقت.


وتشهد الفترة الحالية تجميد النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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