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أخبار العالم

طائرات عسكرية تركية تهدد مروحية وزير الدفاع اليوناني ورئيس الأركان

الأحد 03/مايو/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
نددت اليونان، اليوم الأحد بتحرش طائرتين عسكريتين تركيتين بمروحية كانت تقل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان اليونانيين.


ونقلت وكالة الأنباء اليونانية "آنا" عن مصادر في وزارة الدفاع اليونانية قولها إن الحادث وقع بعد أن اعترضت المقاتلات اليونانية المقاتلات التركية في مناورات مألوفة ولكنها خطيرة من قبل حليفين في حلف شمال الأطلسي.


وكان وزير الدفاع نيكوس بانايوتوبولوس ورئيس أركان الجيش الجنرال كونستانتينوس فلوروس يستقلان مروحية أقلعت من جزيرة إينوسيس الصغيرة بعد زيارتهما لقواعد أمامية بالقرب من الحدود مع تركيا.


وحلقت طائرتان تركيتان فوق الجزيرة على ارتفاع ألف متر بعد إقلاع المروحية ثم حلقتا فوق جزيرة يونانية ثانية على ارتفاع 1700 قدم فقط.


ونددت وزارة الخارجية اليونانية بشدة بالمضايقات وحثت تركيا على احترام القواعد المعمول بها "مثل الدول الأخرى في المنطقة بدلًا من انتهاكها بشكل منهجي".


وقال مصدر عسكري إن الطائرات اليونانية اعترضت طائرات التركية انتهكت المجال الجوي للبلاد قبيل الحادث.

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