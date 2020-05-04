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سيارات

نصائح مهمة يجب على السائقين العمل بها

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:05 م
نصائح القيادة
نصائح القيادة
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اشرف عطية

يتعرض سائقو السيارات، للعديد من المشاكل أثناء صيانة سياراتهم، ويقع الكثير منهم ضحايا للغش أثناء شراء قطع الغيار، بحصولهم علي قطع غيار مغشوشة  ومقلدة ويقع البعض الآخر في مشاكل أخرى تتمثل في التعامل مع فنيين غير متخصصين يقومون باستنزاف أموالهم ووقتهم، وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح التي يجب اتباعها  لضمان أطول فترة تشغيل لسيارتك.


1- قم بعمل جدول صيانات و دوّن فيه اوقات الصيانات بشكل دوري لتفادي تفويت الصيانة .


2- ابحث عن ميكانيكي خبرة في مجال السيارات ليكون محل ثقتك ويقوم بالعناية بسيارتك .


3- افحص البطارية و الدينامو كل شهر لبيان وجود اعطال بهما .

 

4- احرص علي تغيير الزيوت بشكل دوري و قم بتغيير سائل التبريد كل سنة علي الاكثر


5 - انتبه للتابلوه و راقب جيدا لمبات الاعطال لأن من شأنها ان تنذرك بأي عطل لتقوم بتصليحه قبل ان يتفاقم.

 

6- تغيير البوجيهات و الفلاتر بشكل دوري


7- احرص علي ملء خزان الوقود ولا تجعله يصل الي اقل من الربع لتحافظ علي فلتر البنزين و دورة الوقود.

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