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برلمان

تحرك من البرلمان بسبب انتشار قطع غيار السيارات المغشوشة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:36 م
قطع غيار سيارات مغشوشة
قطع غيار سيارات مغشوشة
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدمت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والنقل، بشأن دور قطع الغيار المغشوشة في زيادة نسب الحوادث في مصر.

وقالت النائبة، إنه تمثل قطع غيار السيارات المضروبة أحد أهم الأسباب الرئيسية في نسب الحوادث المرتفعة في مصر، والتي تمثل كارثة بكل المقاييس لا بد من التدخل الحاسم بشأنها لحماية الأرواح والمركبات والطرق.

وأوضحت ثابت، أن أشهر طرق التلاعب فى قطع غيار السيارات يتم من خلال إعادة استخدام أجزاء من سيارات قديمة متهالكة ويتم تشحيمها وتغليفها وإعادة طرحها للبيع على أنها قطع غيار جديدة فيما تتم إعادة تدوير إطارات السيارات وإعادة بيعها على أنها جديدة.

ولفتت أن هناك بعض الورش المعروفة يقوم فيها العمال بإعادة نقش الإطارات المستعملة، وهناك ورش تحفر بماكينات، وورش تحفر يدويًا بأدوات وطرق بدائية مخالفة للمواصفات القياسية وهو أمر فى غاية الخطورة.

وطالبت بضرورة تفعيل دور أجهزة الدولة الرقابي في هذا الشأن ومواجهة عمليات التهريب والتصنيع في ورش بير السلم، ومواجهة الغش في صنع قطع غيار السيارات.
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