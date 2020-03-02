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سيارات

أسعار قطع غيار نيسان 2020 من الوكيل

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:21 م
nissan sunny
nissan sunny
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اشرف عطية
يشغل بال الكثبر من محبي السيارات في مصر اسعار قطع الغيار وتوافرها وخدمة ما بعد البيع ليشعر بالطمأنينة تجاة سيارتة خصوصا بعد اعلان بعد الشركات اسعار صيانات و قطع غيار بأسعار مبالغة وفي هذا السياق تواصل قسم السيارات بصدي البلد مع قسم الصيانة وقطع الغيار في نيسان مصر لبيان اسعار قطع الغيار الاتية للسيارة نيسان صني 2020.
شنطة خلفية نيسان صني 4000 جنيه 

جنط اسبور نيسان صني 4812 جنيها

جنط حديد نيسان صني 1100 جنيه

رفرف امامي نيسان صني 1310 جنيهات 

كبوت نيسان صني 4060 جنيهات

فلتر نيسان صني 470 جنيها

بوجيهات نيسان صني 1023 جنيها

فلتر زيت نيسان صني 115 جنيها

بلية عجل امامي نيسان صني 630 جنيها

سير مجموعة نيسان صني 4040 جنيها

فلتر هواء نيسان صني 280 جنيها

تيل امامي نيسان صني 630 جنيها

طنابير امامي نيسان صني 2543 جنيها

اكصدام امامي نيسان صني 1985 جنيها

اكصدام خلفي نيسان صني 4040 جنيها

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