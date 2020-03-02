أسعار قطع غيار نيسان 2020 من الوكيل

يشغل بال الكثبر من محبي السيارات في مصر اسعار قطع الغيار وتوافرها وخدمة ما بعد البيع ليشعر بالطمأنينة تجاة سيارتة خصوصا بعد اعلان بعد الشركات اسعار صيانات و قطع غيار بأسعار مبالغة وفي هذا السياق تواصل قسم السيارات بصدي البلد مع قسم الصيانة وقطع الغيار في نيسان مصر لبيان اسعار قطع الغيار الاتية للسيارة نيسان صني 2020.

شنطة خلفية نيسان صني 4000 جنيه





جنط اسبور نيسان صني 4812 جنيها





جنط حديد نيسان صني 1100 جنيه





رفرف امامي نيسان صني 1310 جنيهات





كبوت نيسان صني 4060 جنيهات





فلتر نيسان صني 470 جنيها





بوجيهات نيسان صني 1023 جنيها





فلتر زيت نيسان صني 115 جنيها





بلية عجل امامي نيسان صني 630 جنيها





سير مجموعة نيسان صني 4040 جنيها





فلتر هواء نيسان صني 280 جنيها





تيل امامي نيسان صني 630 جنيها





طنابير امامي نيسان صني 2543 جنيها





اكصدام امامي نيسان صني 1985 جنيها





اكصدام خلفي نيسان صني 4040 جنيها