أسعار قطع غيار نيسان 2020 من الوكيل

يشغل بال الكثبر من محبي السيارات في مصر اسعار قطع الغيار وتوافرها وخدمة ما بعد البيع ليشعر بالطمأنينة تجاة سيارتة خصوصا بعد اعلان بعد الشركات اسعار صيانات و قطع غيار بأسعار مبالغة وفي هذا السياق تواصل قسم السيارات بصدي البلد مع قسم الصيانة وقطع الغيار في نيسان مصر لبيان اسعار قطع الغيار الاتية للسيارة نيسان صني 2020.
شنطة خلفية نيسان صني 4000 جنيه
جنط اسبور نيسان صني 4812 جنيها
جنط حديد نيسان صني 1100 جنيه
رفرف امامي نيسان صني 1310 جنيهات
كبوت نيسان صني 4060 جنيهات
فلتر نيسان صني 470 جنيها
بوجيهات نيسان صني 1023 جنيها
فلتر زيت نيسان صني 115 جنيها
بلية عجل امامي نيسان صني 630 جنيها
سير مجموعة نيسان صني 4040 جنيها
فلتر هواء نيسان صني 280 جنيها
تيل امامي نيسان صني 630 جنيها
طنابير امامي نيسان صني 2543 جنيها
اكصدام امامي نيسان صني 1985 جنيها
اكصدام خلفي نيسان صني 4040 جنيها