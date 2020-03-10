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سيارات

بيجو peugeot تنفي ما تردد بشأن أسعار صيانة سياراتها.. صور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:39 م
بيجو 508
بيجو 508
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اشرف عطية

في ظل المنافسة الشديدة بين وكلاء السيارات في مصر وتراجع المبيعات بشكل كبير، يهتم الكثيرون في مصر بأسعار قطع الغيار وتوافرها وخدمة ما بعد البيع ليشعر بالطمأنينة تجاه سيارته، خصوصا بعد إعلان بعض الشركات أسعار صيانات وقطع غيار بأسعار مبالغة، وفي هذا السياق أطلقت شركة "بيجو" بيانها الرسمي. 


وذكرت شركة بيجو في بيانها: "تلاحظ مؤخرا تداول أخبار مغلوطة حول أسعار الصيانة الدورية لطراز بيجو 508 على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وانطلاقًا من حرص وكيل العلامة التجارية بيجو مصر على موافاة عملائها دائمًا بالمعلومات الصحيحة، مرفق جداول الصيانة الدورية المعمول بها حاليًا لطرازي بيجو 508 الشكل الجديد و بيجو 508 الشكل القديم، علمًا بأن هذه الأسعار سارية منذ أبريل ٢٠١٩ ولم يحدث لها أي تغيير ملموس"، نافية كل ما تردد بشأن أسعار الصيانة.


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