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سيارات

امتلك أرخص سيارة في مصر موديل 2020 بالتقسيط وبدون مقدم.. صور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:01 ص
زوتي z100
زوتي z100
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اشرف عطية

في ظل انخفاض الأسعار وتراجع سعر الدولار تسعي الشركات لجزب المستهلكين بشتي الطرق منهم من يقوم بتخفيض في الأسعار ومنهم من يقوم بعمل عروض و سحوبات والبعض يلجأ لطرح عروض تقسيط مريح آخرها شركة سوزوكي بإطلاقها نظام تقسيط بمقدم 60 الف جنية علي سوزوكي التو 2020 تليها شركة زوتي بإعلانها عن عروض تمويل على سيارتها زوتي Z100 موديل 2020 هي أرخص سيارة في مصر بسعر 120 ألف جنيه.


وأعلنت الشركة أن العرض على تقسيط السيارة يشمل :


- سعر إجمالي 120 ألف جنيه


- تقسيط على 5 سنوات


- بدون مقدم


- بدون تأمين


- فائدة 10%


- لموظفي القطاع العام أو الخاص


- بدون تحويل مرتب


- مقدم 50% بدون اثبات دخل


- إنهاء الإجراءات خلال 24 ساعة.

امتلك أرخص سيارة في مصر موديل 2020 بالتقسيط وبدون مقدم.. صور
امتلك أرخص سيارة في مصر موديل 2020 بالتقسيط وبدون مقدم.. صور
امتلك أرخص سيارة في مصر موديل 2020 بالتقسيط وبدون مقدم.. صور
امتلك أرخص سيارة في مصر موديل 2020 بالتقسيط وبدون مقدم.. صور
امتلك أرخص سيارة في مصر موديل 2020 بالتقسيط وبدون مقدم.. صور
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امتلك أرخص سيارة في مصر موديل 2020 بالتقسيط وبدون مقدم.. صور

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