الجميع سيستخدمه قريبا.. ترامب: سأحظر استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحظر استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي في الوثائق وغيرها، متسائلا عن سبب عدم استخدام صحيفة وول ستريت جورنال مصطلح "الذكاء الفائق" الذي يفضله.
استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي
وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "متى ستبدأ صحيفة وول ستريت جورنال في تسمية الذكاء الاصطناعي— وهو اسم سيئ للغاية وغير دقيق— الذكاء الفائق، وهو الاسم الذي يستخدمه الجميع تقريبا، أو سيستخدمونه قريبا؟".
وأردف "سنحظر رسميا في وقت قريب مصطلح الذكاء الاصطناعي في جميع الوثائق ذات الصلة، وفي كل شيء آخر، بسبب عدم دقته".