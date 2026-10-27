الجميع سيستخدمه قريبا.. ترامب: سأحظر استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب إنه ‌سيحظر استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي في الوثائق وغيرها، ​متسائلا عن ​سبب عدم استخدام صحيفة ⁠وول ستريت جورنال ​مصطلح "الذكاء الفائق" الذي يفضله.

استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي

وأضاف ​ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "متى ستبدأ ​صحيفة وول ستريت ​جورنال في تسمية الذكاء الاصطناعي— ‌وهو ⁠اسم سيئ للغاية وغير دقيق— الذكاء الفائق، وهو الاسم ​الذي يستخدمه ​الجميع ⁠تقريبا، أو سيستخدمونه قريبا؟".

وأردف "سنحظر رسميا ​في وقت قريب ​مصطلح ⁠الذكاء الاصطناعي في جميع الوثائق ذات ⁠الصلة، ​وفي كل ​شيء آخر، بسبب عدم دقته".