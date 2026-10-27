اعتماد "إعلان موسكو" لمنتدى الدول المصدرة للغاز بروسيا

اعتمد "إعلان موسكو" الصادر عن اجتماع قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في "منتدى الدول المصدرة للغاز"، اليوم الثلاثاء، في مركز التجارة الدولية في موسكو، وذلك في إطار "القمة الثامنة للمنظمة" حيث شمل مجموعة من الالتزامات والمواقف الرئيسية التي توافقت عليها الدول الأعضاء في هذه المنظمة الحكومية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك " أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترأس الجلسة العامة التي ضمت عدداً من القادة البارزين، بمن فيهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس موزمبيق دانييل فرانسيسكو تشابو، ورئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

كما ألقت المكلفة من الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز كلمة عبر الفيديو، ومُثلت الجزائر على مستوى رئيس الوزراء، فيما أرسلت الدول الأخرى وزراءها المعنيين.

وأضافت أن إعلان "موسكو" شمل آليات الاستجابة للأزمات حيث أعلنت الدول الأعضاء عن خطط لإنشاء آليات للتعامل مع الأزمات في سوق الغاز، ويشمل ذلك توسيع نطاق المشاورات رفيعة المستوى لتقييم الصدمات الخارجية، وتنسيق الجهود لضمان موثوقية الإمدادات، وتطوير أدوات لدعم أمن الطاقة.

وأشارت إلى أن جاء في الإعلان المشترك: "إنشاء آليات للاستجابة لحالات الأزمة في سوق الغاز، بما في ذلك توسيع المشاورات رفيعة المستوى لتقييم تأثير الصدمات الخارجية، وتنسيق الإجراءات لضمان إمدادات غاز موثوقة، وتطوير أدوات فعالة لدعم أمن الطاقة".

وفيما يخص أمن سلاسل التوريد: يعتزم المنتدى تعزيز التعاون لحماية سلاسل توريد الغاز والحفاظ على حرية الملاحة، كما أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء تأثير الأحداث الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، على استقرار سوق الغاز العالمية وأمنها واستدامتها.

وعن الاستثمار والابتكار، حث المنتدى على تبني التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتقليل الأثر البيئي.

وفيما يخص رفض العقوبات الأحادية؛ يؤكد الإعلان رفضاً قاطعاً للقوانين الوطنية ذات النطاق العابر للحدود، وفرض تدابير قسرية أحادية الجانب لا تستند إلى تفويض من الأمم المتحدة، وجاء في الإعلان المشترك: "رفضنا القاطع للتطبيق خارج الحدود الإقليمية للقواعد القانونية الوطنية والإقليمية، وكذلك لفرض تدابير قسرية أحادية الجانب غير مصرح بها من الأمم المتحدة".

يُذكر أن "منتدى الدول المصدرة للغاز" يعمل كمنظمة حكومية دولية، وتضم قائمة أعضائه كلاً من: الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات وفنزويلا.