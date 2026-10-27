قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الانتخابات الإسرائيلية ترفض تمديد التصويت لما بعد العاشرة مساءً
القبض على مدرب رياضى تعدى على زوجته ووالدتها المسنة بالضرب بالجيزة
بداية تشكل سيل عند مدخل برانيس الشمالي.. محافظ البحر الأحمر يتابع تطورات الطقس
القومي للمرأة يكرم الزميلة أمنية رشاد لجهودها في رصد دراما رمضان 2026
بريطانيا تدعو إيران إلى السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع المواقع النووية
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة إلى حار.. والعظمى بالقاهرة 29
إدارة ترامب تدرس رفع العقوبات عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي
روسيا ترفض مناقشة الملف النووي الإيراني بمجلس الأمن وتدعو لحل سياسي للأزمة
خبير سياسي: تجدد المواجهة العسكرية بين أمريكا وإيران وتوسعها يرفع النفط لـ250 دولارًا
القائمة العربية المشتركة تتهم أطرافًا بعرقلة الانتخابات في البلدات العربية بإسرائيل
ترامب: حصلنا على مليون برميل من النفط الفنزويلي دون تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين
بدعم النائب محمد أبو العينين.. أحمد موسى: «اسأل حصين» يقدم الفتوى الموثوقة بـ9 لغات على صدى البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتماد "إعلان موسكو" لمنتدى الدول المصدرة للغاز بروسيا

منتدى الدول المصدرة
منتدى الدول المصدرة
أ ش أ

اعتمد "إعلان موسكو" الصادر عن اجتماع قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في "منتدى الدول المصدرة للغاز"، اليوم الثلاثاء، في مركز التجارة الدولية في موسكو، وذلك في إطار "القمة الثامنة للمنظمة" حيث شمل مجموعة من الالتزامات والمواقف الرئيسية التي توافقت عليها الدول الأعضاء في هذه المنظمة الحكومية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك " أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترأس الجلسة العامة التي ضمت عدداً من القادة البارزين، بمن فيهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس موزمبيق دانييل فرانسيسكو تشابو، ورئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

كما ألقت المكلفة من الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز كلمة عبر الفيديو، ومُثلت الجزائر على مستوى رئيس الوزراء، فيما أرسلت الدول الأخرى وزراءها المعنيين.

وأضافت أن إعلان "موسكو" شمل آليات الاستجابة للأزمات حيث أعلنت الدول الأعضاء عن خطط لإنشاء آليات للتعامل مع الأزمات في سوق الغاز، ويشمل ذلك توسيع نطاق المشاورات رفيعة المستوى لتقييم الصدمات الخارجية، وتنسيق الجهود لضمان موثوقية الإمدادات، وتطوير أدوات لدعم أمن الطاقة.

وأشارت إلى أن جاء في الإعلان المشترك: "إنشاء آليات للاستجابة لحالات الأزمة في سوق الغاز، بما في ذلك توسيع المشاورات رفيعة المستوى لتقييم تأثير الصدمات الخارجية، وتنسيق الإجراءات لضمان إمدادات غاز موثوقة، وتطوير أدوات فعالة لدعم أمن الطاقة".

وفيما يخص أمن سلاسل التوريد: يعتزم المنتدى تعزيز التعاون لحماية سلاسل توريد الغاز والحفاظ على حرية الملاحة، كما أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء تأثير الأحداث الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، على استقرار سوق الغاز العالمية وأمنها واستدامتها.

وعن الاستثمار والابتكار، حث المنتدى على تبني التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتقليل الأثر البيئي.

وفيما يخص رفض العقوبات الأحادية؛ يؤكد الإعلان رفضاً قاطعاً للقوانين الوطنية ذات النطاق العابر للحدود، وفرض تدابير قسرية أحادية الجانب لا تستند إلى تفويض من الأمم المتحدة، وجاء في الإعلان المشترك: "رفضنا القاطع للتطبيق خارج الحدود الإقليمية للقواعد القانونية الوطنية والإقليمية، وكذلك لفرض تدابير قسرية أحادية الجانب غير مصرح بها من الأمم المتحدة".

يُذكر أن "منتدى الدول المصدرة للغاز" يعمل كمنظمة حكومية دولية، وتضم قائمة أعضائه كلاً من: الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات وفنزويلا.

ورؤساء حكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التجارة الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

وزير التربية والتعليم

ننشر تفاصيل قرار تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الذهب

بعد تحويل الزئبق إلى ذهب.. هل ينهار المعدن الأصفر وتنقلب أسواق العالم؟

الدولار

دون الـ 56 .. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

البيض

40 جنيها زيادة .. قفزة مفاجئة في أسعار البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب تعلن بدء سريان وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مدينة أوليشكي

مقاومة الجدار والاستيطان

"مقاومة الجدار والاستيطان" : 13 اعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في 4 محافظات

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

العاهل الأردني يرعى افتتاح الدورة الـ15 لمعرض ومؤتمر «سوفكس 2026» في العقبة

بالصور

رائحة السرة قد تكشف إصابتك بأمراض خطيرة.. دراسة تحذر

كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

المزيد