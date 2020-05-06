70% نسبة إنجاز 9024 وحدة سكنية للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة تفقدية بمشروعي الوحدات السكنية المخصصة للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والإسكان الاجتماعي بالحي السابع بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروعين، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها وإزالة أية عقبات تواجه التنفيذ.





وتفقد المهندس عمار مندور، أعمال الإسكان والمرافق (طرق – كهرباء – شبكات مياه وصرف، وغير ذلك) لعدد ٣٧٦ عمارة بإجمالي ٩٠٢٤ وحدة سكنية بمشروع وحدات موظفى العاصمة الإدارية، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو ٧٠%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في أغسطس القادم.





وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم تنفيذ أعمال المرافق، شبكات (مياه – صرف – ري - فرمة طرق) بنسبة تنفيذ بلغت ٦٥%، وجارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ ٤٠%، وجارٍ تنفيذ شبكات التليفونات بنسبة تنفيذ ٢٠%، وجارٍ التمهيد للبدء فى أعمال الطرق.





كما تفقد المهندس عمار مندور، أعمال الطرق وتنسيق الموقع لعدد ٨٤٢ عمارة إسكان اجتماعى بالحى السابع، مرحلة ثالثة بالامتداد الشرقى للمدينة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع وللتأكد من الجودة فى تنفيذ الوحدات، مشيرًا إلى أن القيمة الاستثمارية لأعمال المرافق بالحي السابع تبلغ نحو ٤٠ مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المنطقتين C و D فى يونيو المقبل، حيث بلغت نسبة التنفيذ بهما نحو ٧٠%.





وشدد المهندس عمار مندور خلال جولته، على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها في إنجاز المشروعات





، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع إلزام الشركات العاملة بتلك المدن، باتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.



