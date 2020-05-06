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مرأة

أطعمة ومشروبات للتخلص من الإمساك فى رمضان

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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رنا عصمت

يعاني كثير من الاشخاص فى شهر رمضان من مشكلة الامساك والتى يأتي من بين اسبابها المباشرة قلة تناول الألياف الموجود في الخضار والفواكه والحبوب الكاملة وقلة شرب السوائل و قلة الحركة.


ونصحت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية، بتناول المياه بوصفها أهم السوائل الصحية التي تساعد على مكافحة الإمساك والحفاظ على حركة الأمعاء نشطة ومنتظمة، إذ تضفي المياه على الفضلات الصلبة القوام المناسب الذي يساعد على دفعها خارج الجسم.


- الوقاية والعلاج من الامساك فى رمضان

تناول مصادر الالياف والاكثار من شرب الماء طوال الليل وعمل نشاطات بدنية وتدليك البطن دائريا عكس عقارب الساعة

تناول ملعقة زيت زيتون عند بداية الافطار او بعد وجبة السحور مباشر

مع تجنب المعجنات و الوجبات الدسمةو الملح

تناول كوب من القهوة

تناول الماء بكثرة

تناول الزنجبيل

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