AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مرض مزمن.. رئيس جامعة الزقازيق يكشف تفاصيل وفاة ممرضة بـ فيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 11:24 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن إحدى الممرضات بقطاع التمريض بمستشفيات الجامعة، توفيت اليوم، مُتأثرةً بإصابتها بفيروس "كورونا" المُستجد.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الممرضة تبلغ من العمر 53 عامًا، وكانت في إجازة وتتردد على المستشفى لإجراء عملية الغسيل الكلوي، وكانت من أصحاب الأمراض الزمنة.

 

واستكمل "شعلان" مؤكدًا أن إصابة الممرضة بالفيروس تأكدت قبل عدة أيام، وتم عزلها بمبنى عناية القلب بأجر، ولكنها توفيت مُتأثرة بإصابتها.

 

وأشار رئيس جامعة الزقازيق إلى أنه توجد حالة اشتباه جديدة في إصابة أحد أفراد قطاع التمريض بالمستشفى بفيروس "كورونا" المُستجد، وجرى أخذ مسحة منها للتأكد من مدى إصابتها بالفيروس من عدمه.

 

 اقرأ أيضًا:


كان الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، قد أكد في وقت سابق أنه تم التأكد من إصابة 4 من طاقم التمريض التابع لقطاع المستشفيات بالجامعة بفيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع المصابين والمخالطين وتم عزل المصابين الأربعة بعناية القلب بأجر وهو المخصص لعزل الحالات المصابة بيفروس كورونا. 

 

واستكمل رئيس جامعة الزقازيق في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أنه جار تقديم الرعاية الطبية للمصابين تحت إشراف فريق طبي علي أعلي مستوي من أطباء جامعة الزقازيق واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.


وأشار رئيس جامعة الزقازيق في حديثه لموقع صدي البلد انه توجد بعض الفرق في بعض الأقسام لعمل بحثي لتطوير العلاجات التي أعلن عنها لعلاجات لفيروس كورونا المستجد ومنها أقسام "الصدر والمايكرو بايولوجي، الصحة العامة والوبائيات، وقسم الباطنة العامة".

 

واختتم رئيس الجامعة انه تم أنتظام العمل بالمستشفيات الجامعية واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع أقسام المستشفيات الجامعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الزقازيق يتابع تنفيذ خطة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

استعدادا لمواجهة كورونا.. رئيس جامعة الزقازيق يطمئن على سير العمل بالمستشفى الجامعي

لمواجهة كورونا.. رئيس جامعة الزقازيق يترأس اجتماع اللجنة العليا للأزمات لمناقشة الإجراءات الوقائية بالمستشفيات الجامعية

تعرف علي خطة جامعة الزقازيق ومستشفياتها لمواجهة فيروس كورونا

رئيس جامعة الزقازيق يتابع خطة الإجراءات الطبية بالمستشفيات الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يفضح رامز جلال عن طريق الحضري وزيدان

قصة مدفع رمضان الشامخ على قمة قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور

استمرار غلق المقاهي وعدم تغيير مواعيد الحظر.. الحكومة تكشف ملامح قرارات مدبولي اليوم

إيطاليا ترفع قيود الحظر تدريجيًا.. والمواطنون بالشوارع لأول مرة منذ شهرين..فيديو

بسبب فرصة تانية.. أحمد مجدي يتصدر تويتر

أفضل صدقة جارية للمتوفي.. الأزهر يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يتحول إلى سلالة اكثر عدوى في جميع انحاء العالم

تقنية الخرائط.. شاهد أماكن الازدحام الصباحية في القاهرة والجيزة

قصة مدفع رمضان الشامخ على قمة قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور