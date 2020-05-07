مرض مزمن.. رئيس جامعة الزقازيق يكشف تفاصيل وفاة ممرضة بـ فيروس كورونا

أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن إحدى الممرضات بقطاع التمريض بمستشفيات الجامعة، توفيت اليوم، مُتأثرةً بإصابتها بفيروس "كورونا" المُستجد.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الممرضة تبلغ من العمر 53 عامًا، وكانت في إجازة وتتردد على المستشفى لإجراء عملية الغسيل الكلوي، وكانت من أصحاب الأمراض الزمنة.

واستكمل "شعلان" مؤكدًا أن إصابة الممرضة بالفيروس تأكدت قبل عدة أيام، وتم عزلها بمبنى عناية القلب بأجر، ولكنها توفيت مُتأثرة بإصابتها.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق إلى أنه توجد حالة اشتباه جديدة في إصابة أحد أفراد قطاع التمريض بالمستشفى بفيروس "كورونا" المُستجد، وجرى أخذ مسحة منها للتأكد من مدى إصابتها بالفيروس من عدمه.

اقرأ أيضًا:

كان الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، قد أكد في وقت سابق أنه تم التأكد من إصابة 4 من طاقم التمريض التابع لقطاع المستشفيات بالجامعة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع المصابين والمخالطين وتم عزل المصابين الأربعة بعناية القلب بأجر وهو المخصص لعزل الحالات المصابة بيفروس كورونا.

واستكمل رئيس جامعة الزقازيق في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أنه جار تقديم الرعاية الطبية للمصابين تحت إشراف فريق طبي علي أعلي مستوي من أطباء جامعة الزقازيق واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.





وأشار رئيس جامعة الزقازيق في حديثه لموقع صدي البلد انه توجد بعض الفرق في بعض الأقسام لعمل بحثي لتطوير العلاجات التي أعلن عنها لعلاجات لفيروس كورونا المستجد ومنها أقسام "الصدر والمايكرو بايولوجي، الصحة العامة والوبائيات، وقسم الباطنة العامة".

واختتم رئيس الجامعة انه تم أنتظام العمل بالمستشفيات الجامعية واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع أقسام المستشفيات الجامعية.