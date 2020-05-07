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تعليم

وزير التعليم: عدم تصحيح أبحاث طلاب النقل خبر كاذب من أحد جهابذة السوشيال ميديا

الخميس 07/مايو/2020 - 01:28 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما اثير خلال الساعات الأخيرة بشأن أن الوزارة لا تنوي تصحيح ابحاث طلاب صفوف النقل.


حيث أكد وزير التربية والتعليم أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ، مشيرًا إلى أنه عبارة عن فتوى أفتى بها أحد جهابذة السوشيال ميديا الذي قال للناس : الوزير يقول: "أنا مش ناوي أصحح أبحاث صفوف النقل" !!!


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وقال وزير التربية والتعليم: الحقيقة أنه يتم تقييم الأبحاث علي أساس "نجاح/رسوب" فقط ، ولا تصحح "بدرجات" بطريقة الامتحانات التقليدية ، ولكن سيتم تقييمها من حيث الالتزام بعناصر المشروع وأن البحث من عمل الطالب وليس منقولًا او مدفوع الأجر.


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و وجه وزير التربية والتعليم رشالة عاجلة لكل اولياء الامور والطلاب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : لا تستمعوا لمن يتحدث عن وزارة التعليم بلا مرجعية لتقليل البلبلة والشائعات.

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