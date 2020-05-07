بعد إصابة 8 من طاقم التمريض بـ كورونا.. ماذا يحدث في مستشفى الصدر بدمنهور؟

قاد الدكتور "يسرى بيومى" وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة حملة مكبرة لرش وتطهير وتعقيم مستشفى الصدر بدمنهور وذلك بعد أن سجل المستشفى إصابة 8 أشخاص من طاقم التمريض وذلك فى إطار اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.









وأكد "وكيل صحة البحيرة "أن حماية الأطقم الطبية لها الأولوية، لكونها خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من جائحة كورونا. مشيرًا الى استمرار التطهير اليومى لجميع المنشآت الطبيه و خاصة المنشآت التى تتعامل بشكل مباشر مع الحالات الإيجابيه بفيروس كورونا المستجد.









وأشار" بيومى " الى انه تم توفير جميع المستلزمات الطبيه و مستلزمات مكافحة العدوى و الإلتزام بمعايير الجودة و مكافحة العدوى من قِبل الفريق الطبى و نشر الوعى و الثقافه الصحية بين المواطنين.









وأكد وكيل صحة البحيرة على تكثيف حملات الرش لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الصحية والمنشآت الحيوية والشوارع والقرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات الصحية ضمن الإجراءات الإحترازية و الوقائية التى تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لمنع انتشار العدوى ومحاصرة الفيروس و الحد من انتشاره.







