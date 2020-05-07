AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد إصابة 8 من طاقم التمريض بـ كورونا.. ماذا يحدث في مستشفى الصدر بدمنهور؟

الخميس 07/مايو/2020 - 05:28 م
عمليات التعقيم والتطهير
عمليات التعقيم والتطهير
Advertisements
جمالات الدمنهورى
قاد الدكتور "يسرى بيومى" وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة حملة مكبرة لرش وتطهير وتعقيم مستشفى الصدر بدمنهور وذلك بعد أن سجل المستشفى إصابة 8 أشخاص من طاقم التمريض وذلك فى إطار اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.


وأكد "وكيل صحة البحيرة "أن حماية الأطقم الطبية لها الأولوية، لكونها خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من جائحة كورونا. مشيرًا الى استمرار التطهير اليومى لجميع المنشآت الطبيه و خاصة المنشآت التى تتعامل بشكل مباشر مع الحالات الإيجابيه بفيروس كورونا المستجد.


وأشار" بيومى " الى انه تم توفير جميع المستلزمات الطبيه و مستلزمات مكافحة العدوى و الإلتزام بمعايير الجودة و مكافحة العدوى من قِبل الفريق الطبى و نشر الوعى و الثقافه الصحية بين المواطنين.


وأكد وكيل صحة البحيرة على تكثيف حملات الرش لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الصحية والمنشآت الحيوية والشوارع والقرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات الصحية ضمن الإجراءات الإحترازية  و الوقائية  التى تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لمنع انتشار العدوى ومحاصرة الفيروس و الحد من انتشاره.


وكان مستشفى الصدر بدمنهور بمحافظة البحيرة شهد إصابة 8 اشخاص من طاقم التمريض بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ مما تسبب فى حالة من الهلع بين طاقم التمريض والعاملين بالمستشفى خشية انتشار العدوى بينهم.
بعد إصابة 8 من طاقم التمريض بـ كورونا.. ماذا يحدث في مستشفى الصدر بدمنهور؟
بعد إصابة 8 من طاقم التمريض بـ كورونا.. ماذا يحدث في مستشفى الصدر بدمنهور؟
بعد إصابة 8 من طاقم التمريض بـ كورونا.. ماذا يحدث في مستشفى الصدر بدمنهور؟
بعد إصابة 8 من طاقم التمريض بـ كورونا.. ماذا يحدث في مستشفى الصدر بدمنهور؟
بعد إصابة 8 من طاقم التمريض بـ كورونا.. ماذا يحدث في مستشفى الصدر بدمنهور؟
بعد إصابة 8 من طاقم التمريض بـ كورونا.. ماذا يحدث في مستشفى الصدر بدمنهور؟
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي البحيرة يطالبون بمنع القبلات .. رفع درجة الاستعداد لمواجهة ذعر كورونا

وكيل صحة البحيرة: لا توجد أى حالات مصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إجراء احترازي..تطهير الدواوين والمصالح الحكومية بالبحيرة للوقاية من كورونا

بعد إصابة ممرضة بالكورونا.. ماذا حدث في مستشفى دمياط العام

الأسبوع الأول لمواجهة كورونا بالبحيرة..غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية و ٤٠٠ محل تجارى و١٠٠مقهى والتحفظ على ٥٠٠ شيشة وفض حفلتى زفاف وخطوبة وغلق كافة الأسواق العمومية

المعمل المشترك لإجراء تحاليل كورونا بالبحيرة.. تعرف على خدماته

ترشيحاتنا

الساعة بـ 200 جنيه .. حبس شبكة دعارة تقودها سيدة وزوجها بـ التبين

تعرف على قرار الحكومة بشأن تجديد حظر التجول

الأوقاف: إنهاء خدمة مقيم شعائر في بني سويف لمخالفته تعليمات غلق المساجد

بعد زواجها للمرة الـ 6 .. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق

اتحاد الكرة يكشف مصير عودة الدوري الممتاز

فرنسا تعلن بدء تخفيف إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من 11 مايو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تي شيرت برشلونة.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد

الشباب الأكثر عرضة..مجدى يعقوب يحذر من أرتفاع ضغط الشريان الرئوي

بها مواد مسرطنة .. احذر شرب العصائر البودرة