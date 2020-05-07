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أخبار العالم

من بينها سد جديد.. إثيوبيا تقرر إنشاء 3 مشروعات ري

الخميس 07/مايو/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن لجنة تطوير الري الإثيوبية، وافقت على تقديم منحة نقدية، تقدر بأكثر من 4.7 مليار بر، لشركة أعمال البناء الإثيوبية وشركة سور للإنشاءات وشركة عفار لأعمال بناء المياه.


وأشارت الوكالة إلى أنه تم توقيع الاتفاقيات مع رؤساء الشركات، وبحسب الاتفاق، ستقوم المؤسسة الاثيوبية لاعمال البناء بتنفيذ مشروع سد كازا والاعمال الأخرى ذات الصلة بـ 2.5 مليار بر.


في غضون ذلك، ستقوم شركة سور للانشاءات بتكلفة 1.8 مليار بر بتنفيذ مشروع تطوير الري في كازا.


وافقت شركة عفار لأعمال إنشاءات المياه على تنفيذ مشروع الري تنداهو وصيانة السدود للوقاية من الفيضانات بمبلغ 433.1 مليون بر.


وسيتم الانتهاء من سد الكازا وتطوير الري  في غضون أربع سنوات ، بينما من المتوقع أن يستغرق مشروع تنداهو مدة تصل إلى عام واحد، وبناء سد كازا وتنمية الري في ولاية تيغراي الإقليمية.


يبلغ ارتفاع السد 57 مترًا ويبلغ طوله 2.54 كيلومتر، ولديه قدرة على تطوير 10 الف هكتار من الأرض وإفادة أكثر من 20 الف مزارع.

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