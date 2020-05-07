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مفيد فوزي: ما تمارسه إثيوبيا في قضية سد النهضة تعنت ضد إرادة الله ..فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 05:16 ص
الإعلامي مفيد فوزى
الإعلامي مفيد فوزى
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي مفيد فوزي، إن مياه النيل من صنع الله، وما يصنعه الله لا تفسده الشعوب، وما تقوم به إثيوبيا هو شكل من أشكال العناد، وسد النهضة يؤثر في الأمن القومي المصري والسوداني وحياة الشعبين.


وأضاف مفيد فوزي، خلال حواره التلفزيوني مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أننا لنا كنيسة كبيرة في إثيوبيا، كما أن احتواء البابا تواضروس يمتد إلى الكنيسة الإثيوبية.
 

وعن رأيه في برامج رمضان، أوضح مفيد فوزى، أن برامج "الكاميرا الخفية" كانت محترمة عندما كان يقدمها فؤاد المهندس وحسين الإمام، وصارت مهترئة عند "المجنون الرسمي".


وتابع مفيد فوزي، أنه تم التواصل معي للمشاركة في برنامج رامز جلال هذا العام.


واستكمل مفيد فوزي "قالوا لي هنديك الفلوس اللي انت تطلبها وتم تجهيز التأشيرة والتذكرة ولكن في نفس يوم سفري للبرنامج  وجدت معد البرنامج يرسل لي رسالة نأسف بشدة لأن البرنامج توقف وسوف نتصل بك لاحقا".
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