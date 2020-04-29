على رأسهن نادية الجندي ونبيلة عبيد.. مفيد فوزي: 4 فنانات مصريات عالقات في بيروت.. فيديو

قال الإعلامي الكبير مفيد فوزي ، إنه تواصل مع الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة من أجل إعادة 4 فنانات مصريات عالقات في بيروت.





وأضاف مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أن نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة ايوب وهالة فاخر عالقات في بيروت.





وتابع مفيد فوزي:" تواصلن معي واكدن لي انهن عالقات في لبنان وأنهن توجهن إلى السفارة ومن المفترض العودة في طائرة السبت المقبل".





واكمل مفيد فوزي:" وزيرة الهجرة قالت لي انها سوف تتواصل مع سفير مصر في لبنان وأطلب أن يتم عزل الفنانات في منازلهن".





ورد الإعلامي تامر أمين، قائلا:" انا شايف انهم يتعزلوا في الفيلا اللي بيتخانقوا عليها في المسلسل".



