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على رأسهن نادية الجندي ونبيلة عبيد.. مفيد فوزي: 4 فنانات مصريات عالقات في بيروت.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:08 م
مفيد فوزي
مفيد فوزي
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هاني حسين
قال  الإعلامي الكبير مفيد فوزي ، إنه تواصل مع الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة من أجل إعادة 4 فنانات مصريات عالقات في بيروت.

وأضاف مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أن نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة ايوب وهالة فاخر عالقات في بيروت.

وتابع مفيد فوزي:"  تواصلن معي واكدن لي انهن عالقات في لبنان وأنهن توجهن إلى السفارة ومن المفترض العودة في طائرة السبت المقبل".

واكمل مفيد فوزي:"  وزيرة الهجرة قالت لي انها سوف تتواصل مع سفير مصر في لبنان وأطلب أن يتم عزل الفنانات في منازلهن".

ورد الإعلامي  تامر أمين، قائلا:"  انا شايف انهم يتعزلوا في الفيلا اللي بيتخانقوا عليها في المسلسل".

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