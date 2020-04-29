في بؤبؤ مصر.. مفيد فوزي يكشف كواليس أول حوار له مع مبارك.. فيديو

كشف الإعلامي الكبير مفيد فوزي ، تفاصيل اول حوار مع الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك.





وقال مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"،:" مبارك قال لي "هو إيه اول سؤال "، وقلت له " في بؤبؤ مصر كيف تفكر لها".





وأضاف مفيد فوزي:" مبارك رد عليا وقال « انت بتقول إيه»، وقلت له عايز اقول انت بتفكر لمصر ازاي".





وأضاف مفيد فوزي:" هناك فارق بين ما اكتبه في الصحافة وبين ما نقوله في شاشة التلفزيون ويجب ان اتحدث بلغة يفهمها كل المصريين".





وتابع مفيد فوزي:" لابد من تبسيط اللغة التي يتم التحدث بها إلى الناس وأقرب المذيعين إلى قلوب الناس هو الذي يتحدث بلغة جميع المصريين".



