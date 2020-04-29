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توك شو

في بؤبؤ مصر.. مفيد فوزي يكشف كواليس أول حوار له مع مبارك.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:49 م
مفيد فوزي
مفيد فوزي
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هاني حسين
 كشف الإعلامي الكبير مفيد فوزي ، تفاصيل اول حوار مع الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك.

وقال مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"،:"  مبارك قال لي  "هو إيه اول سؤال "،  وقلت له "  في بؤبؤ مصر كيف تفكر لها".

وأضاف مفيد فوزي:" مبارك رد عليا وقال «انت بتقول إيه»،  وقلت له عايز اقول انت بتفكر لمصر ازاي".

وأضاف مفيد فوزي:"  هناك فارق بين ما اكتبه في الصحافة وبين ما نقوله في شاشة التلفزيون ويجب ان اتحدث  بلغة يفهمها كل المصريين".

وتابع مفيد فوزي:"  لابد من تبسيط اللغة التي يتم التحدث بها إلى الناس وأقرب المذيعين إلى قلوب الناس هو الذي يتحدث بلغة جميع المصريين".


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