في بؤبؤ مصر.. مفيد فوزي يكشف كواليس أول حوار له مع مبارك.. فيديو

كشف الإعلامي الكبير مفيد فوزي ، تفاصيل اول حوار مع الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك.
وقال مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"،:" مبارك قال لي "هو إيه اول سؤال "، وقلت له " في بؤبؤ مصر كيف تفكر لها".
وأضاف مفيد فوزي:" مبارك رد عليا وقال «انت بتقول إيه»، وقلت له عايز اقول انت بتفكر لمصر ازاي".
وأضاف مفيد فوزي:" هناك فارق بين ما اكتبه في الصحافة وبين ما نقوله في شاشة التلفزيون ويجب ان اتحدث بلغة يفهمها كل المصريين".
وتابع مفيد فوزي:" لابد من تبسيط اللغة التي يتم التحدث بها إلى الناس وأقرب المذيعين إلى قلوب الناس هو الذي يتحدث بلغة جميع المصريين".