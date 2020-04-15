AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لضبط الإرهابيين.. مفيد فوزي: كل واحد فينا أمين شرطة في منطقته

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:27 م
مفيد فوزي
مفيد فوزي
Advertisements
هاني حسين
علق الإعلامي مفيد فوزي، على  تصفية خلية إرهابية في منطقة الاميرية بالقاهرة، قائلا "لازم المواطن في أي منطقة يكون لديه مسؤولية اجتماعية في الإبلاغ عن أي أفراد غير مألوفين في المنطقة السكنية التي يقطنها".

وقال مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "كل مواطن هو أمين شرطة على منطقته ومن المفترض أن يثير تواجد أي فرد جديد في المنطقة السكنية  الفضول والشك".

وأضاف مفيد فوزي: "رجال المباحث في وزارة الداخلية يقومون بأدوار رهيبة في تتبع العناصر الإرهابية".

وتابع مفيد فوزي: " في مثل هذه الظروف يجب أن يكون المواطن المصري مبادرا ويقوم بالإبلاغ عن أي تحركات غريبة في المنطقة السكنية التي يقطنها للحماية نفسه ودولته من العناصر الإرهابية والعمليات الإرهابية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبادل إطلاق النيران بين الداخلية ومجموعة إرهابية بالأميرية.. فيديو

الداخلية تنجح فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية بـ الأميرية .. فيديو

النائب العام يأمر بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي بالاميرية

نيابة أمن الدولة تعاين مسرح الحادث الإرهابى فى الأميرية

شياطين.. رامي رضوان عن الخلية الإرهابية بالأميرية

الحضري ينعى المقدم محمد فوزي الحوفي

ترشيحاتنا

قرار عاجل للسلطات الكويتية بشأن تمديد الإقامات والزيارات المنتهية

إغلاق مدن كاملة وحظر تجول شامل.. ماذا تخطط الحكومة لـ شم النسيم

أخبار الزمالك.. مفاجأة بالمستندات لـ حمدى النقاز.. رحيل أوناجم بفرمان من كارتيرون

نائب محافظ الغربية يكشف عن حقيقة الوضع داخل قرية صفط تراب.. فيديو

بـ شراب شبيكة.. مايا دياب تخطف الانظار بإطلالة جريئة

أحمد موسى يطالب بحظر كامل فى هذا التوقيت.. فيديو

AdvertisementS

في شم النسيم .. هاني الناظر يقدم 8 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا.. و5 وفيات

بعد صفقات مشبوهة.. الأعلى للإعلام يستجيب لـ خالد ميري ويبدأ التحقيق في مقالات نيوتن

الصحة العالمية: 3 لقاحات لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية و70 قيد التطوير

حالة كورونا جديدة لـ طبيب بمعهد القلب .. تفاصيل

كورونا يختفي من اليونان.. استمرار هبوط معدلات الوفيات والإصابة

أوروبا تخرج من الحجر الصحي.. 5 شروط لعودة العمل إلى طبيعته

مصدر أمني: رصاصة في الكتف اليسرى وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

شاهد.. مسعفان يسقطان مغشيًا عليهما أثناء نقل حالات اشتباه بـ كورونا فى المحلة

أشاد بالأمن المصري.. البرلمان العربي يعلن تضامنه مع مصر في حربها ضد الإرهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر جريء.. مايا دياب تخطف الأنظار بالأخضر الفاتح.. شاهد

لمدة أسبوع واحد .. وصفة طبيعية لإزالة القشرة من الشعر الدهني

في شم النسيم .. هاني الناظر يقدم 8 نصائح للوقاية من فيروس كورونا