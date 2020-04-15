لضبط الإرهابيين.. مفيد فوزي: كل واحد فينا أمين شرطة في منطقته

علق الإعلامي مفيد فوزي، على تصفية خلية إرهابية في منطقة الاميرية بالقاهرة، قائلا "لازم المواطن في أي منطقة يكون لديه مسؤولية اجتماعية في الإبلاغ عن أي أفراد غير مألوفين في المنطقة السكنية التي يقطنها".





وقال مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": " كل مواطن هو أمين شرطة على منطقته ومن المفترض أن يثير تواجد أي فرد جديد في المنطقة السكنية الفضول والشك".





وأضاف مفيد فوزي: " رجال المباحث في وزارة الداخلية يقومون بأدوار رهيبة في تتبع العناصر الإرهابية".



