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هنديك الفلوس اللي انت عايزها.. كواليس إقناع مفيد فوزي بالمشاركة في رامز مجنون رسمي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:22 م
مفيد فوزي - رامز
مفيد فوزي - رامز مجنون رسمي
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هاني حسين
قال الإعلامي الكبير مفيد فوزي، إن برامج الكاميرا الخفية كانت محترمة عندما كان يقدمها فؤاد المهندس وحسين الإمام، وصارت مهترئة عند المجنون الرسمي.

وأضاف مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"،:" تم التواصل معي للمشاركة في برنامج رامز جلال هذا العام".

وتابع مفيد فوزي:"  قالوا لي هنديك الفلوس اللي انت تطلبها، وتم تجهيز التأشيرة والتذكرة ولكن في نفس يوم سفري للبرنامج ، وجدت معد البرنامج  يرسل لي رسالة  «نأسف بشدة لان ظروف البرنامج قد توقفت وسوف نتصل بك لاحقا»".

وفي سياق آخر قال مفيد فوزي،:"نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة ايوب وهالة فاخر  عالقات في بيروت.

وتابع مفيد فوزي:"  تواصلوا معي واكدوا لي انهم عالقين في لبنان وأنهم توجهوا إلى السفارة ومن المفترض العودة في طائرة السبت المقبل".

واكمل مفيد فوزي:"  وزيرة الهجرة قالت لي انها سوف تتواصل مع سفير مصر في لبنان وأطلب أن يتم عزل الفنانات في منازلهم".

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