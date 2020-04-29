هنديك الفلوس اللي انت عايزها.. كواليس إقناع مفيد فوزي بالمشاركة في رامز مجنون رسمي

وصارت مهترئة عند المجنون الرسمي. قال الإعلامي الكبير مفيد فوزي ، إن برامج الكاميرا الخفية كانت محترمة عندما كان يقدمها فؤاد المهندس وحسين الإمام،





وأضاف مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"،:" تم التواصل معي للمشاركة في برنامج رامز جلال هذا العام". أمينالتواصل معي





وتابع مفيد فوزي:" قالوا لي هنديك الفلوس اللي انت تطلبها، وتم تجهيز التأشيرة والتذكرة ولكن في نفس يوم سفري للبرنامج ، و جدت معد البرنامج يرسل لي رسالة «نأسف بشدة لان ظروف البرنامج قد توقفت وسوف نتصل بك لاحقا»".





وفي سياق آخر قال مفيد فوزي،:"نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة ايوب وهالة فاخر عالقات في بيروت.





وتابع مفيد فوزي:" تواصلوا معي واكدوا لي انهم عالقين في لبنان وأنهم توجهوا إلى السفارة ومن المفترض العودة في طائرة السبت المقبل".





واكمل مفيد فوزي:" وزيرة الهجرة قالت لي انها سوف تتواصل مع سفير مصر في لبنان وأطلب أن يتم عزل الفنانات في منازلهم".



