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أخبار العالم

إثيوبيا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بـ فيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 09:16 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت إثيوبيا تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ انتشار الفيروس في البلاد.


وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، سجلت إثيوبيا 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (COVID-19)، وهي أعلى إصابة في يوم واحد منذ تفشي الفيروس في البلاد.


وقال بيان صادر عن وزارة الصحة، إن جميع الحالات المؤكدة هم مواطنون إثيوبيون تتراوح أعمارهم بين 17 و 65 سنة.


وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى  187 حالة إصابة بـفيروس كورونا في البلاد.


وأشار البيان إلى أن 19 حالة من الحالات المؤكدة ليس لها تاريخ سفر إلى خارج البلاد أو اتصال بمصابين بالفيروس.


ولفت إلى أن ثلاثة من المصابين لهم سوابق سفر والآخرون الثلاثة لديهم اتصال مباشر مع المصابين.


وبذلك يبلغ إجمالي عدد الاختبارات التي تمت في إثيوبيا حاليًا الى 28360 عينة تم اختبارها.
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