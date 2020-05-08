إصابة 9 حالات جديدة بـ فيروس كورونا فى السويس

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، اليوم الجمعة، عن ظهور ٩ حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا ٨ حالات محتجزة بمستشفى الحميات وحالة واحدة بمستشفى الصدر منهم ٧ مخالطين وعدد ٢ حالات جدد.
وأشار البيان اليوم الجمعة، إلى أن المخالطين هم الحالات ( ه.ع) والحالة ( و.أ ) و الحالة ( ن.أ ) والحالة ( م .أ ) والحالة ( س.ر) والحالة ( ج.ع) والحالة (ز . س ) وجميعهم مخالطين لـ حالات إيجابية ظهرت خلال الأيام السابقة وحالتان جديدتان وهم ( م.أ) والحالة (أ.م ) فقد كان الطب الوقائى ومستشفى الحميات سحبوا عينات لعدد ٢٨ شخصا ظهر منهم ٩ إيجابية فقط.
وجار التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالات لمستشفى العزل واستكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين.
وأكدت مديرية الصحة أهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدى وآداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.