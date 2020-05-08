إصابة 9 حالات جديدة بـ فيروس كورونا فى السويس

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، اليوم الجمعة، عن ظهور ٩ حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا ٨ حالات محتجزة بمستشفى الحميات وحالة واحدة بمستشفى الصدر منهم ٧ مخالطين وعدد ٢ حالات جدد.





وأشار البيان اليوم الجمعة، إلى أن المخالطين هم الحالات ( ه.ع) والحالة ( و.أ ) و الحالة ( ن.أ ) والحالة ( م .أ ) والحالة ( س.ر) والحالة ( ج.ع) والحالة (ز . س ) وجميعهم مخالطين لـ حالات إيجابية ظهرت خلال الأيام السابقة وحالتان جديدتان وهم ( م.أ) والحالة (أ.م ) فقد كان الطب الوقائى ومستشفى الحميات سحبوا عينات لعدد ٢٨ شخصا ظهر منهم ٩ إيجابية فقط.





وجار التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالات لمستشفى العزل واستكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين.



