AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إصابة 9 حالات جديدة بـ فيروس كورونا فى السويس

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:06 م
صدى البلد
Advertisements
حسن غنيمة
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، اليوم الجمعة، عن ظهور ٩ حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا ٨ حالات محتجزة بمستشفى الحميات وحالة واحدة بمستشفى الصدر منهم ٧ مخالطين وعدد ٢ حالات جدد.

وأشار البيان اليوم الجمعة، إلى أن المخالطين هم الحالات ( ه.ع) والحالة ( و.أ ) و الحالة ( ن.أ ) والحالة ( م .أ ) والحالة ( س.ر) والحالة ( ج.ع) والحالة (ز . س ) وجميعهم مخالطين لـ حالات إيجابية ظهرت خلال الأيام السابقة وحالتان جديدتان وهم ( م.أ) والحالة (أ.م ) فقد كان الطب الوقائى ومستشفى الحميات سحبوا عينات لعدد ٢٨ شخصا ظهر منهم ٩ إيجابية فقط.

وجار التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالات لمستشفى العزل واستكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين.

وأكدت مديرية الصحة أهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدى وآداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور4 حالات إيجابية جديدة مصابة بـ كورونا بالسويس

٤ إصابات جديدة بفيروس كورونا في السويس

بعد اكتشاف ٤ حالات.. نقل مصابي كورونا بالسويس لمستشفى العزل وحصر المخالطين

تسجيل 5 إصابات بـ فيروس كورونا في السويس

رصد حالة إيجابية بفيروس كورونا بالسويس ..وفحص ٤٤ من المخالطين

صحة السويس: إصابة جديدة لسيدة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

خروج أكبر معدل يومي من مستشفى عزل إسنا لأول مرة.. صور

مديون بـ 14 مليون جنيه للمتهمين..تفاصيل جديدة فى اتهام عمر جابر لاثنين من أصدقائه بمحاولة خطف ابنه

رقصة التابوت.. مسعفون يتعرضون للنقد بعد حمل مريض على نقالة

بقيمة 100 مليار جنيه.. نصيب الموظفين وأصحاب المعاشات من الزيادة الجديدة وكيفية توزيعها

بعد سخرية رامز جلال من ملابسه.. تعرف على تكلفة إطلالة حسن شاكوش..صور

بينهم 4 من قرية واحدة.. اكتشاف 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بأسيوط

AdvertisementS

بداية من الأحد المقبل..الكويت تعلن تطبيق الحظر الشامل حتى نهاية مايو

عمره 62 سنة ويعمل بالكويت منذ 20 عاما ..التفاصيل الكاملة لوفاة أول طبيب مصري بالخارج بسبب كورونا

من أول يونيو.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة بالشوارع والمواصلات

بعد استعداد المطارات.. متى تعود حركة الطيران في مصر

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

أول تعليق رسمي من الأهلي حول التعاقد مع موليكا ونجم صن داونز

مديون بـ 14 مليون جنيه للمتهمين..تفاصيل جديدة فى اتهام عمر جابر لاثنين من أصدقائه بمحاولة خطف ابنه

تعافي 190 شخصا بـ كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالإسكندرية

تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 لأجل غير مسمى .. حقيقة أم شائعة

طبيب الكويت الأول خارج مصر.. 95 مصابا و8 شهداء فى صفوف الجيش الأبيض بسبب كورونا

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

أحدث الإحصائيات.. كورونا يودي بحياة أكثر من 270 ألف شخص ويصيب 4 ملايين آخرين حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. دراسة بريطانية حديثة تكشف الفئات الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب كورونا

10 علامات تنذرك.. أعراض نقص الحديد في الجسم

تويوتا وسوبارو يتشاركان فى إنتاج موديل 86 الرياضى الجديد..صور