وفاة الحالة السادسة بـ كورونا في ميت غمر

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بنطاق المركز والمدينة، ليصبح عدد الإصابات الإيجابية لفيروس كورونا في مركز ومدينة ميت غمر ١٩ حالة.





وأضاف" الطوبجي" في بيان: "الحالة المصابة لشاب يبلغ من العمر ٣٧ عاما ومقيم بقرية صهرجت الكبرى، ثبت إصابته بالفيروس عقب ظهور التحليل، كما تم تسجيل حالة وفاة لرجل من قرية دنديط يبلغ من العمر ٦٥ عاما من بين الحالات الإيجابية بالفيروس ، والتى تعد حالة الوفاة السادسة من أبناء المركز ".





وتابع: "الحمد لله تم خروج وتعافي سيدة من قرية ميت ناجى وتبلغ من العمر ٣٠ عاما، وعودتها لمنازلها كما جار إعادة التحليل لسيدة من دقادوس تبلغ من العمر ٦٦ عاما بالإضافة إلى سلبية تحاليل الحالات المشتبه بها من قرى كفر بهيدة ودقادوس وجصفا بالإضافة لمدينة ميت غمر".



