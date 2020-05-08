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محافظات

وفاة الحالة السادسة بـ كورونا في ميت غمر

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:12 م
وفاة الحالة السادسة
وفاة الحالة السادسة بـ كورونا بميت غمر
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بنطاق المركز والمدينة، ليصبح عدد الإصابات الإيجابية لفيروس كورونا في مركز ومدينة ميت غمر ١٩ حالة.

وأضاف" الطوبجي" في بيان: "الحالة المصابة لشاب يبلغ من العمر ٣٧ عاما  ومقيم بقرية صهرجت الكبرى، ثبت إصابته بالفيروس عقب ظهور التحليل، كما تم تسجيل حالة وفاة لرجل من قرية دنديط يبلغ من العمر ٦٥ عاما من بين الحالات الإيجابية بالفيروس، والتى تعد حالة الوفاة السادسة من أبناء المركز ".

وتابع: "الحمد لله تم خروج وتعافي سيدة من قرية  ميت ناجى وتبلغ من العمر  ٣٠ عاما، وعودتها لمنازلها كما جار إعادة التحليل لسيدة من دقادوس تبلغ من العمر ٦٦ عاما بالإضافة إلى سلبية تحاليل الحالات المشتبه بها من قرى كفر بهيدة ودقادوس وجصفا بالإضافة لمدينة ميت غمر". 

وناشد "الطوبجى" أبناء ميت غمر من جميع الفئات المساعدة وتطبيق القواعد الاحترازية والبعد الاجتماعي قدر الإمكان، والمشاركة في رش وتطهير القرى مرات أخرى للمساعدة في السيطرة والتغلب على هذا الوباء، كما ناشد الجميع بعدم نشر أي معلومات والالتزام بالمصدر الرسمي للمعلومات من أجل عدم إثارة البلبلة بمعلومات غير صحيحة.
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