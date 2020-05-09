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فن

الدور لايق عليكي.. ناهد السباعي تنشر صورة لها من مسلسل النهاية .. شاهد

السبت 09/مايو/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة ناهد السباعى صورة لها ، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، من مسلسل "النهاية".

وعلقت ناهد السباعي على الصورة:"#رمضان2020 #النهاية".

فيما علق متابعيها: "أحلى ممثلة.. دورك حلو جدا.. أول مرة تعمل الدور ده ولايق عليكى أوى.. اللوك بتاعك فى المسلسل جديد ومختلف".

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وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي


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