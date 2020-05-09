الدور لايق عليكي.. ناهد السباعي تنشر صورة لها من مسلسل النهاية .. شاهد

نشرت النجمة ناهد السباعى صورة لها ، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، من مسلسل "النهاية".
وعلقت ناهد السباعي على الصورة:"#رمضان2020 #النهاية".
فيما علق متابعيها: "أحلى ممثلة.. دورك حلو جدا.. أول مرة تعمل الدور ده ولايق عليكى أوى.. اللوك بتاعك فى المسلسل جديد ومختلف".
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وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.
مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي